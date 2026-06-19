¿Nuevo Club? Zé Ricardo reaparece en Brasil tras ser destituido de Sporting Cristal: "Aprendizaje"

Una de las medidas que tomó Sporting Cristal a mediados del 2026 fue la destitución de Zé Ricardo como director técnico del primer equipo. El estratega brasileño llegó en reemplazo de Paulo Autuori en busca de cumplir una gran Copa Libertadores y un buen Torneo Apertura, pero los resultados le fueron adversos, para desazón de la directiva.

Zé Ricardo reaparece en Brasil

Como se recuerda, a inicios de junio Sporting Cristal emitió un comunicado en el que hizo oficial la salida del director técnico de 55 años ante la mala campaña de las últimas semanas. Sin algún pronunciamiento de Zé Ricardo, el estratega abandonó el país y ahora fue visto en su tierra de origen.

"El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución. El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparador físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana", se comunicó por parte de la institución celeste.

Resulta que el técnico aprovecha sus días libres para reencontrarse con exfutbolistas a los que dirigió en su momento. De hecho, cada uno de ellos le guarda buenos recuerdos por todo lo que aprendió de él. A través de redes sociales, se pudo ver al jugador Wellington Martins, quien agradece todo lo que adquirió del ex-DT de Sporting Cristal.

Zé Ricardo se encuentra en Brasil reencontrándose con futbolistas.

De esta manera, se aprecia que el estratega dio vuelta a la página y disfruta de su presente en Brasil. No se sabe si tiene ofertas para dirigir a algún equipo profesional, por lo que aguarda con calma lo que pueda acontecer en este mercado de pases de mitad de temporada.