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Ex Universitario emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de Sporting Cristal: "Ha vuelto"

Sporting Cristal se prepara para el inicio del Torneo Clausura, donde busca pelear el título, y se conoció que sumó a un exjugador de Universitario en sus entrenamientos.

Angel Curo
Ex Universitario emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de Sporting Cristal
Ex Universitario emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Sporting Cristal está enfocado en revertir su mal momento en la temporada para el Torneo Clausura y ya busca opciones en el mercado que le permitan escapar de los últimos lugares de la tabla de posiciones. En ese contexto, se conoció que los rimenses acaban de sumar a un exjugador de Universitario a sus trabajos en La Florida.

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Ex Universitario emociona a hinchas tras sumarse a los trabajos de Sporting Cristal

Uno de los jugadores más habilidosos del plantel de Sporting Cristal es Christofer Gonzales, quien se perdió gran parte de la temporada por una lesión que lo obligó a ser intervenido por una lesión en el ligamento colateral medial. Ahora, según el periodista Jean Martín Dueñas, se confirmó que el volante ya volvió a entrenar con el club.

De acuerdo con lo señalado por el periodista deportivo, el popular ‘Canchita’ empieza a entrenar poco a poco con pequeños trabajos con el balón, aunque se espera que en los siguientes días aumente la intensidad y termine uniéndose a sus compañeros.

Christofer Gonzáles, Sporting Cristal

Christofer Gonzáles se reincorporó a los entrenamientos de Sporting Cristal

Superada su intervención en la rodilla, Christofer Gonzales ha vuelto a los entrenamientos en Sporting Cristal. De a pocos, realiza algunos trabajos en campo con balón y en los próximos días le aumentarán la carga de trabajo, indicó el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

De esta forma, Christofer Gonzales empieza a perfilarse para quedar en óptimas condiciones para el inicio del Torneo Clausura, donde será uno de los refuerzos más importantes para los rimenses en sus aspiraciones de escalar posiciones.

Christopher Gonzales y su pasado en Universitario

Christopher Gonzales empezó su carrera deportiva en las divisiones menores de Universitario y vivió dos etapas distintas. La más reciente fue en la temporada 2024, cuando llegó como uno de los flamantes refuerzos para la ‘U’, pero su rendimiento no fue el esperado y se marchó del club a mediados de temporada.

Números de Christopher Gonzales en Sporting Cristal

En esta temporada, el volante nacional solo pudo disputar tres partidos en las filas de Sporting Cristal, con un promedio de 69 minutos en campo. No obstante, no pudo registrar mejores cifras tras su lesión.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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