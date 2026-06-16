Erick Noriega, ex Alianza Lima, deja firme mensaje al ver a Hernán Barcos en Cristal: "Lamentablemente..."

Uno de los jugadores que deslumbró a nivel internacional fue Erick Noriega. Su paso por Alianza Lima le valió para dar ese salto de calidad y ahora es titular indiscutible en el primer equipo de Gremio. Eso sí, su amor por el club blanquiazul no queda atrás y ahora sorprendió al referirse a la llegada del exíntimo Hernán Barcos a Sporting Cristal.

PUEDES VER: Alianza Lima no utilizará el Estadio Alejandro Villanueva para su próximo partido de local

Erick Noriega habló de la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

En un diálogo con TV Perú, Erick Noriega no solo habló del presente de Alianza Lima, sino que dio un breve comentario sobre la noticia que paralizó el mercado de fichajes en el fútbol peruano. Hernán Barcos firmó por un club rival como Sporting Cristal, por lo que el volante de Gremio dejó sentada su postura.

De cierta manera, el polifuncional futbolista dejó en evidencia que sucedieron cosas en la interna de Alianza Lima para que se definiera la salida del 'Pirata' a fines del 2025. Por ello entiende que ahora deba buscar nuevos rumbos al quedar libre, sabiendo que aún mantiene el físico para rendir en la Primera División del Perú.

"Esto es fútbol. Lamentablemente sucedieron cosas antes, no estoy muy metido en ese tema, pero siempre le deseo lo mejor a él, siempre me ayuda, hablo bastante con él y que todo le vaya súper bien a él y su familia que los quiero bastante", declaró Erick Noriega a TV Perú.

(VIDEO: TV Perú)

Queda claro que Erick Noriega está al pendiente de lo que ocurre en el entorno de Alianza Lima, por lo que espera que siga cumpliendo sus objetivos, como la obtención del Torneo Apertura 2026. Espera que la racha se sostenga para sumar una nueva estrella en la historia del club blanquiazul.