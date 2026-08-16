0
EN VIVO
Universitario vs FC Cajamarca por el Clausura
EN DIRECTO
Tabla Acumulada de la Liga 1

Universitario ya lo gana en Cajamarca: César Inga y Alex Valera marcaron el 2-0 en 30 minutos

Los merengues ya están ganando con ventaja en los primeros 30 minutos del partido ante FC Cajamarca por el Torneo Clausura.

Gary Huaman
César Inga y Alex Valera marcaron en el Universitario vs FC Cajamarca.
César Inga y Alex Valera marcaron en el Universitario vs FC Cajamarca. | Foto: captura/L1 Max
COMPARTIR

Universitario de Deportes ya vence por 2-0 a FC Cajamarca en los primeros 30 minutos del encuentro por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante la fecha 5 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura

Universitario vs FC Cajamarca: César Inga anotó el 1-0

A los 25 minutos de la primera parte, César Inga aprovechó un centro de Gianluca Lapadula para atacar al espacio. Para su buena suerte, el portero Aspajo no salió a cortar el esférico y el defensor le ganó la posición al defensor para abrir el marcador con un tremendo remate de cabeza.

Universitario

César Inga abrió el marcador a favor de Universitario ante FC Cajamarca.

Universitario vs FC Cajamarca: Alex Valera anotó el 2-0

Cinco minutos más tarde, César Inga volvería a ser protagonista de una anotación. En esta oportunidad, el defensor realizó una gran jugada personal por la banda izquierda, se sacó a su defensor y tiró un buen centro para Alex Valera, quien definió de gran manera con un taco.

Alex Valera

Alex Valera anotó el segundo tanto de Universitario.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro Micke Palomino cobró la pena máxima para el local por una falta de Requena sobre Palacios. El encargado de anotar el descuento fue Rasumessen, quien envió la pelota para un lado y Romero fue para el otro.

Universitario de Deportes saltó a este partido con su línea de tres defensores, dos extremos, tres mediocampistas y dos delanteros: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario vs. FC Cajamarca EN VIVO vía Liga 1 MAX por el Torneo Clausura 2026

  2. Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura

  3. Cienciano vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura 2026: minuto a minb

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano