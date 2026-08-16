Universitario ya lo gana en Cajamarca: César Inga y Alex Valera marcaron el 2-0 en 30 minutos

Universitario de Deportes ya vence por 2-0 a FC Cajamarca en los primeros 30 minutos del encuentro por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Universitario vs FC Cajamarca: César Inga anotó el 1-0

A los 25 minutos de la primera parte, César Inga aprovechó un centro de Gianluca Lapadula para atacar al espacio. Para su buena suerte, el portero Aspajo no salió a cortar el esférico y el defensor le ganó la posición al defensor para abrir el marcador con un tremendo remate de cabeza.

César Inga abrió el marcador a favor de Universitario ante FC Cajamarca.

Universitario vs FC Cajamarca: Alex Valera anotó el 2-0

Cinco minutos más tarde, César Inga volvería a ser protagonista de una anotación. En esta oportunidad, el defensor realizó una gran jugada personal por la banda izquierda, se sacó a su defensor y tiró un buen centro para Alex Valera, quien definió de gran manera con un taco.

Alex Valera anotó el segundo tanto de Universitario.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro Micke Palomino cobró la pena máxima para el local por una falta de Requena sobre Palacios. El encargado de anotar el descuento fue Rasumessen, quien envió la pelota para un lado y Romero fue para el otro.

Universitario de Deportes saltó a este partido con su línea de tres defensores, dos extremos, tres mediocampistas y dos delanteros: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Requena, Adrián Quiroz, Jairo Concha, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.