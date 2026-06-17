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Sporting Cristal puede remecer el mercado con fichaje de seleccionado peruano: "Fue ofrecido"

Sporting Cristal sigue en busca de alternativas para potenciar su plantel con miras al Torneo Clausura y ahora tiene la opción de contratar a un seleccionado peruano.

Angel Curo
Sporting Cristal puede remecer el mercado con fichaje de seleccionado peruano
Sporting Cristal puede remecer el mercado con fichaje de seleccionado peruano | Composición: Líbero
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Sporting Cristal es uno de los equipos que más se mueven en el mercado de pases de la Liga 1, ante la necesidad de reforzar su plantel para el Torneo Clausura. Los rimenses buscan escapar de los últimos lugares de la tabla y se conoció que tienen la opción de dar un batacazo con el fichaje de un seleccionado nacional.

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Sporting Cristal puede remecer el mercado con fichaje de seleccionado peruano

Durante el programa 'Fútbol Satélite', el periodista Kevin Pacheco indicó que Sporting Cristal busca opciones para reforzar su portería en el Torneo Clausura y ya cuenta con algunos candidatos. No obstante, recientemente le ofrecieron al club la posibilidad de fichar a Carlos Cáceda.

Según precisó después el hombre de prensa, la opción de contratar al actual portero de Melgar habría llegado por parte del representante del jugador y se suma a otras alternativas que contempla la dirección deportiva.

Carlos Cáceda

Carlos Cáceda fue ofrecido como posible fichaje para Sporting Cristal.

“Además de las opciones de Carlos Grados, Matías Córdova o Jairo Camacho, Carlos Cáceda fue ofrecido a Sporting Cristal para la posición de arquero, fue la información que compartió el citado comunicador durante la emisión del programa.

Cabe señalar que, por el momento, aún no hay negociación alguna ni una propuesta formal entre las partes, y solo el paso del tiempo dirá si los rimenses avanzan en su intención de concretar la llegada de Carlos Cáceda para disputar el puesto de titular con Diego Enríquez.

Carlos Cáceda y su paso por la selección peruana

Carlos Cáceda recorrió las distintas categorías de la selección peruana hasta integrarse al equipo absoluto, en el que fue valorado sobre todo como alternativa de Pedro Gallese. Pese a ello, disputó nueve encuentros con la camiseta de la 'Bicolor', entre partidos amistosos y de Eliminatorias.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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