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¿José 'Tunche' Rivera será el flamante refuerzo de Sporting Cristal? Esta es la verdad

¿Deja Universitario para jugar en Sporting Cristal? Se revela la verdad sobre el futuro de José Rivera ante los rumores de su salida de Ate.

Diego Medina
José Rivera suena fuerte como refuerzo de Sporting Cristal para el 2026.
José Rivera suena fuerte como refuerzo de Sporting Cristal para el 2026. | Foto: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
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Uno de los jugadores que ha sido noticia durante el mercado de pases de la Liga 1 2026 es José Rivera. Su continuidad en Universitario no era del todo clara, por lo que se puso sobre la mesa el nombre de Sporting Cristal como su futuro destino para el Torneo Clausura. En medio de este rumor, se reveló la verdad sobre la situación del 'Tunche' con miras a un nuevo club.

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¿José Rivera deja Universitario para firmar por Sporting Cristal?

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta reveló cómo es la situación actual de José Rivera en medio de este mercado de pases del Torneo Clausura 2026. De momento, el atacante sigue vinculado a Universitario de Deportes y se desmiente que sea parte de un trueque con Sporting Cristal para concretar alguna negociación.

Al día de hoy, lunes 15 de junio, José Rivera sigue perteneciendo al conjunto merengue y debe cumplir con las reglamentaciones de la institución. Es por ello que se presentó a los entrenamientos de Campo Mar, al igual que sus compañeros del primer equipo.

"Tunche Rivera no ha sido propuesto a Cristal como parte de un trueque. Hasta hoy, su agente no ha recibido comunicación para una salida. Está citado a entrenar en Campo Mar, como todos.", informó el periodista Gustavo Peralta en redes sociales.

José Rivera

José 'Tunche' Rivera seguirá entrenando con Universitario.

Uno de los jugadores de Universitario que recientemente confirmó su salida fue Miguel Silveira, quien, al llegar a Lima, confirmó que solo vino para rescindir su contrato con la institución merengue, al ver que no tenía mucha continuidad en el primer equipo, más aún con la llegada de Héctor Cúper.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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