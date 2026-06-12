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Ian Wisdom y su firme mensaje tras ser vinculado como fichaje de Universitario: "Estamos..."

Ian Wisdom fue consultado sobre la posibilidad de fichar por Universitario de Deportes y dejar a Sporting Cristal de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
Ian Wisdom dejó rotundo comentario tras ser vinculado como refuerzo de Universitario
Ian Wisdom dejó rotundo comentario tras ser vinculado como refuerzo de Universitario | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tiene pensado reforzar su mediocampo para lograr el objetivo de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y por eso se conoció que está interesado en fichar a Ian Wisdom, actual jugador de Sporting Cristal. Ante ello, el propio volante fue consultado sobre esa posibilidad y respondió.

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Ian Wisdom dejó rotundo comentario tras ser vinculado como refuerzo de Universitario

En conversación con el periodista Raúl Chávez, Wisdom fue consultado sobre el partido que sostendrá Sporting Cristal ante Comerciantes FC y sobre la posibilidad de fichar por Universitario en la segunda mitad del año.

El volante de 20 años declaró que se siente con muchas ganas de jugar el partido por la Copa de la Liga 2026 y tiene como objetivo lograr una victoria ante el conjunto de Iquitos.

Video: Raúl Chávez

Asimismo, Ian Wisdom dejó en claro que ahora está concentrado al 100% en defender los colores de Sporting Cristal en la Copa Caliente. Sin embargo, no negó la posibilidad de fichar por Universitario de Deportes y dejó abierto ese rumor.

"Estamos bien, vamos a ir a ganar. Ahora estoy concentrado en los partidos que tenemos por delante, que el hincha confie que sigan este campeonato que vamos a ir a ganarlo", declaró.

Universitario interesado en el fichaje de Ian Wisdom

El periodista Julio Peña reveló que Universitario está totalmente interesado en Ian Wisdom, por lo que ya se comunicó con su representante para conversar sobre el fichaje. Asimismo, aseguró que, para concretar la llegada del volante, desean hacer un trueque con José Rivera.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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