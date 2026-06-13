Universitario perdió 3-2 con equipo de Ventanilla y causa total preocupación en sus hinchas

Universitario de Deportes generó profunda preocupación entre su enorme hinchada debido a que perdió 3-2 con un modesto equipo de Ventanilla. Los aficionados ya se encontraban molestos porque el plantel dirigido por Héctor Cúper perdió el Torneo Apertura de la Liga 1 y quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras quedar último de su grupo.

Sin embargo, en esta oportunidad, la incomodidad no fue provocada por el cuadro principal de la institución, sino por una categoría menor que, de todas formas, es sumamente importante, ya que de ahí saldrán las futuras estrellas de Ate. “¡A levantarse, cremas!”, publicó la cuenta oficial de las divisiones menores de la 'U' a través de sus redes sociales, junto a imágenes del partido.

Resulta que Universitario de Deportes perdió 2-3 ante el EDM Ventanilla por la categoría 2011 del Torneo Élite Federación Oro de la FPF. Los goles de la escuadra merengue fueron obra de Jeyco Saavedra y Piero Brañez, pero no pudieron evitar la derrota en Campo Mar ante el modesto rival. Vale precisar que esta generación vendría a ser la Sub-16.

La derrota de Universitario.

Asimismo, esta competición es sumamente importante para la institución crema, ya que sirve no solo para darle rodaje a sus canteras, sino también para que sus 'joyas' se muestren en una vitrina y puedan migrar al extranjero a temprana edad. Lo cierto es que esta derrota no estaba en los planes de la 'U' y ahora deberá revertir la situación.

¿Cómo va el plantel principal de Universitario?

Mientras espera el inicio del Torneo Clausura, Universitario de Deportes disputa la Copa de la Liga 2026 y acaba de perder 2-0 con Pirata FC en la primera fecha del certamen, por lo que complicó su participación en el campeonato. Eso sí, es válido resaltar que los de Ate jugaron con muchos elementos de la Liga 3.