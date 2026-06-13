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Sekou Gassama y su publicación luego de salir de Universitario de Deportes

Sekou Gassama sorprende a todos los hinchas luego de salir de Universitario de Deportes previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Sekou Gassama sorprende con publicación luego de salir de Universitario de Deportes
Sekou Gassama sorprende con publicación luego de salir de Universitario de Deportes | Foto: Universitario
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Sekou Gassama alcanzó un acuerdo con Universitario de Deportes para dar por concluido el contrato que lo vinculaba al club de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de ser anunciado oficialmente como una baja del plantel, el delantero lanzó una fuerte publicación.

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Sekou Gassama sorprende con publicación luego de salir de Universitario de Deportes

Gassama recurrió a su cuenta de Instagram para felicitar a su amigo Guille Resina, quien en unas fotografías le había enviado un saludo por su cumpleaños. En esas mismas imágenes también puede verse al futbolista en su juventud y en su etapa adulta.

Sekou Gassama saludó a su amigo luego de salir de Universitario

Sekou Gassama saludó a su amigo luego de salir de Universitario

Esta publicación se produce después de que Universitario confirmara la salida del delantero español-senegalés, tras una actuación por debajo de lo esperado que acabó apartándolo del equipo de cara al Clausura de la Liga 1.

Cabe señalar que, para que Sekou Gassama y el club de Ate alcanzaran un acuerdo para su salida, fue necesario pactar el pago de una penalización por su desvinculación anticipada, pese a que su contrato estaba vigente hasta finales de 2026.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama en Universitario?

Sekou Gassama arribó a Universitario de Deportes como una de sus principales incorporaciones en ataque, en sustitución de Diego Churín. No obstante, no consiguió exhibir su mejor nivel: en los 4 encuentros que jugó en el Torneo Apertura no marcó goles. De igual manera, en la Copa Libertadores participó en 3 partidos y tampoco pudo convertir.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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