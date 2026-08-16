¡Locura! Gol de Gianluca Lapadula para el 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca - VIDEO

Apareció el 'Bambino' para poner el 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca, en el Estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Gol de Gianluca Lapadula para el 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca. Foto: composición Líbero/L1 Max