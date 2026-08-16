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¡Locura! Gol de Gianluca Lapadula para el 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca - VIDEO
Apareció el 'Bambino' para poner el 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca, en el Estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 5 del Torneo Clausura.
Gol de Gianluca Lapadula para el 3-1 de Universitario ante FC Cajamarca. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Gianluca Lapadula puso el 3-1 desde los doce pasos para Universitario ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura. Con este gol, ya suma tres anotación con la camiseta crema.
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