Javier Rabanal reveló qué club de Liga 1 le gustó cuando era DT de Universitario: "Sufrido"

Javier Rabanal, actual entrenador de Cusco FC, brindó una entrevista y rompió su silencio luego de su paso por Universitario de Deportes. En medio de ello, el español reveló que le gustó el estilo de juego de un club de Liga 1 mientras dirigía al cuadro crema en el Torneo Apertura 2026.

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Javier Rabanal reveló qué equipo de Liga 1 le gustó cuando era técnico de Universitario

En conversación con distintos medios, Rabanal fue consultado sobre cómo se dio su llegada a Cusco FC luego de su paso por Universitario, donde no logró buenos resultados en el Apertura.

El técnico español de 47 años reveló que, en medio de sus negociaciones para llegar al elenco cusqueño, los directivos le dejaron en claro que estaban muy interesados en él por su propuesta futbolística, ya que conocían cómo trabajaba en temporadas anteriores.

Javier Rabanal reveló que cuando era técnico de Universitario le gustaba como jugaba Cusco FC

Asimismo, Javier Rabanal dejó en claro que, cuando era entrenador de Universitario de Deportes, vio a Cusco FC y le pareció muy interesante. Además, le gustó cómo jugaba el equipo que lideraba en su momento Miguel Rondelli.

"Yo había visto el equipo jugar con Rondelli y me había gustado mucho, lo había sufrido aquí cuando vine a jugar, y la verdad que me gustaba mucho esa manera de jugar, y me convencieron a través de eso, de hacerme sentir que podía ser partícipe del proyecto y de que podía trabajar para que el club siguiera creciendo, y eso me convenció", afirmó.

"Bueno, cuando me llamaron tenían bastante información de mi trabajo, de mi manera de jugar, tanto de la actual como la de la temporada pasada, y bueno, me contaron un poco cómo era el proyecto, lo que querían hacer, en qué encajaba yo en ese proyecto, y la verdad que tenía bastante sentido para mí", concluyó.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal en Universitario?

Javier Rabanal llegó a Universitario de Deportes en reemplazo de Jorge Fossati a inicios de 2026. Sin embargo, su estadía terminó antes de acabar el Torneo Apertura, ya que obtuvo malos resultados. A nivel nacional, el entrenador español disputó 10 partidos y logró solo cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. En la Copa Libertadores, solo consiguió un empate y luego sufrió una derrota.