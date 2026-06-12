Gianluca Lapadula y el tiempo de contrato que tendrá en Universitario de Deportes

Universitario de Deportes concretó un acuerdo con Gianluca Lapadula para que sea su flamante fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y con sus goles conseguir el título nacional. Asimismo, se reveló por cuánto tiempo firmará el delantero ítalo-peruano con el conjunto crema y aquí te lo contamos.

¿Por cuánto tiempo firmará Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes?

El periodista Gustavo Peralta reveló que Lapadula llegará a Universitario por 1 año y medio, es decir hasta junio de 2027, sin embargo una buen rendimiento con goles agregados podría aumentar este tiempo de contrato.

Gianluca Lapadula jugará en Universitario por 1 año y medio

Cabe mencionar que el mismo comunicador reveló que el delantero de 36 años llegó a un acuerdo con el club crema, ya que logró solucionar su tema contractual con Spezia de Italia, su exequipo, y tiene todo coordinado para llegar a Perú la próxima semana, entre el jueves 18 o viernes 19 de junio.

“¡Acuerdo total entre Universitario de Deportes y Gianluca Lapadula! El delantero solucionó el tema contractual con el Spezia de Italia y llegará a Lima entre el jueves y el viernes de la próxima semana. Contrato de 1 año y medio, tal como adelantamos en exclusiva”, se puede leer en el X de Peralta.

Gianluca Lapadula y sus estadísticas antes de llegar a Universitario

Gianluca Lapadula ha sido reconocido en el fútbol italiano como un delantero de gran capacidad goleadora, lo que le permitió pasar de la Serie B a ser incorporado por el propio AC Milan en una de sus etapas más exitosas. Además, fue tenido en cuenta por la selección de Italia y, más adelante, por la de Perú. A lo largo de su trayectoria en clubes, convirtió 199 goles en 511 partidos, mientras que con la Bicolor sumó 10 tantos en 42 encuentros.