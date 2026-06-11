Universitario vs. Pirata FC por Copa de la Liga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Universitario vs. Pirata FC se enfrentan este viernes 12 de junio en el estadio Mansiche de Trujillo, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga Caliente. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Universitario vs. Pirata FC: horario del partido

Si tienes expectativas por el nuevo torneo llamado 'Copa de la Liga Caliente' y deseas sintonizar el encuentro entre Universitario y Pirata FC por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México: 19.00 horas

Perú: 20.00 horas

Ecuador: 20.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Bolivia: 21.00 horas

Chile: 21.00 horas

Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 21.00 horas

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Paraguay: 22.00 horas

Uruguay: 22.00 horas

España: 3.00 horas (del sábado 13)

¿Dónde ver Universitario vs. Pirata FC?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Universitario vs. Pirata FC por la primera fecha del grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026, tendrás que sintonizar Bicolor+, señal que se transmite por su canal oficial de YouTube.

Universitario y Pirata FC debutan en la Copa de la Liga Caliente 2026

Será la tercera vez en la historia en la que Universitario y Pirata FC se vean las caras. Y es que el equipo de Lambayeque volverá a cruzarse con la 'U' después de 7 años, cuando pertenecía a la primera división del fútbol peruano y disputó el Torneo Apertura y Clausura.

Universitario de Deportes ya informó que en la Copa de la Liga probará a algunos jugadores que no tienen oportunidad en el primer equipo; sin embargo, puede que el técnico Héctor Cúper empiece a consolidar su idea de juego. Por su parte, los futbolistas de Pirata FC ven este torneo como una oportunidad de mostrarse y seguir ganando confianza de cara a los partidos que tendrán en la segunda división.