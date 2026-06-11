0
ANTESALA
México vs Sudáfrica por el estreno del Mundial 2026

Universitario vs. Pirata FC por Copa de la Liga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Universitario vs. Pirata FC chocan este viernes por la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Universitario y Pirata FC juegan este viernes por la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga 2026.
Universitario y Pirata FC juegan este viernes por la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Universitario / Pirata FC
COMPARTIR

Universitario vs. Pirata FC se enfrentan este viernes 12 de junio en el estadio Mansiche de Trujillo, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga Caliente. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Gianluca Lapadula sigue sonando en Universitario para el Torneo Clausura 2026 de Liga 1.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula le dio el sí a Universitario, pero un tema contractual complica su fichaje

Universitario vs. Pirata FC: horario del partido

Si tienes expectativas por el nuevo torneo llamado 'Copa de la Liga Caliente' y deseas sintonizar el encuentro entre Universitario y Pirata FC por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México: 19.00 horas
  • Perú: 20.00 horas
  • Ecuador: 20.00 horas
  • Colombia: 20.00 horas
  • Bolivia: 21.00 horas
  • Chile: 21.00 horas
  • Venezuela: 21.00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 21.00 horas
  • Argentina: 22.00 horas
  • Brasil: 22.00 horas
  • Paraguay: 22.00 horas
  • Uruguay: 22.00 horas
  • España: 3.00 horas (del sábado 13)

¿Dónde ver Universitario vs. Pirata FC?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Universitario vs. Pirata FC por la primera fecha del grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026, tendrás que sintonizar Bicolor+, señal que se transmite por su canal oficial de YouTube.

Universitario y Pirata FC debutan en la Copa de la Liga Caliente 2026

Será la tercera vez en la historia en la que Universitario y Pirata FC se vean las caras. Y es que el equipo de Lambayeque volverá a cruzarse con la 'U' después de 7 años, cuando pertenecía a la primera división del fútbol peruano y disputó el Torneo Apertura y Clausura.

Universitario de Deportes ya informó que en la Copa de la Liga probará a algunos jugadores que no tienen oportunidad en el primer equipo; sin embargo, puede que el técnico Héctor Cúper empiece a consolidar su idea de juego. Por su parte, los futbolistas de Pirata FC ven este torneo como una oportunidad de mostrarse y seguir ganando confianza de cara a los partidos que tendrán en la segunda división.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Se confirmó si Raúl Ruidíaz se convertirá en su flamante fichaje de Universitario: "Decisión"

  2. ¿Pega la vuelta? Jhilmar Lora en la órbita de fichar por club grande de la Liga 1 2026: "Opciones"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano