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Universitario vs. Pirata FC por Copa de la Liga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Universitario vs. Pirata FC chocan este viernes por la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Universitario vs. Pirata FC se enfrentan este viernes 12 de junio en el estadio Mansiche de Trujillo, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa de la Liga Caliente. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.
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Universitario vs. Pirata FC: horario del partido
Si tienes expectativas por el nuevo torneo llamado 'Copa de la Liga Caliente' y deseas sintonizar el encuentro entre Universitario y Pirata FC por la primera fecha del grupo D, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:
- México: 19.00 horas
- Perú: 20.00 horas
- Ecuador: 20.00 horas
- Colombia: 20.00 horas
- Bolivia: 21.00 horas
- Chile: 21.00 horas
- Venezuela: 21.00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 21.00 horas
- Argentina: 22.00 horas
- Brasil: 22.00 horas
- Paraguay: 22.00 horas
- Uruguay: 22.00 horas
- España: 3.00 horas (del sábado 13)
¿Dónde ver Universitario vs. Pirata FC?
Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Universitario vs. Pirata FC por la primera fecha del grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026, tendrás que sintonizar Bicolor+, señal que se transmite por su canal oficial de YouTube.
Universitario y Pirata FC debutan en la Copa de la Liga Caliente 2026
Será la tercera vez en la historia en la que Universitario y Pirata FC se vean las caras. Y es que el equipo de Lambayeque volverá a cruzarse con la 'U' después de 7 años, cuando pertenecía a la primera división del fútbol peruano y disputó el Torneo Apertura y Clausura.
Universitario de Deportes ya informó que en la Copa de la Liga probará a algunos jugadores que no tienen oportunidad en el primer equipo; sin embargo, puede que el técnico Héctor Cúper empiece a consolidar su idea de juego. Por su parte, los futbolistas de Pirata FC ven este torneo como una oportunidad de mostrarse y seguir ganando confianza de cara a los partidos que tendrán en la segunda división.
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