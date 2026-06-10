Oficial: Sekou Gassama dejó de ser futbolista de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes y Sekou Gassama alcanzaron un acuerdo para poner fin a su vínculo contractual, por lo que el jugador dejará de pertenecer al club de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, tras un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Con su salida inminente, el futbolista africano dejó libre una plaza de extranjero.

Sekou Gassama no es más futbolista de Universitario de Deportes

Universitario oficializó la salida de Sekou Gassama mediante sus redes sociales, donde le agradeció la profesionalidad mostrada durante su paso por Ate. Además, le deseó el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.

“¡Gracias Sekou! Agradecemos a Sekou Gassama por el profesionalismo mostrado en su paso por el club. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros retos profesionales”, se lee en la cuenta de X del club merengue.

Universitario anunció la salida de Sekou Gassama de manera oficial

La salida de Sekou Gassama se produce después de que el delantero, con el dorsal 9, no consiguiera marcar diferencias como centrodelantero, ya que a lo largo del Torneo Apertura y de la Copa Libertadores 2026 no anotó ningún gol.

Del mismo modo, con la salida del futbolista español-africano, Héctor Cúper podrá sumar a su plantilla otro delantero extranjero solicitado por él, al haberse liberado una nueva plaza de jugadores no nacionales.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama en Universitario?

Sekou Gassama se incorporó a Universitario de Deportes a comienzos de 2026, después de pasar 6 meses sin actividad profesional. Su estado físico, que no era el ideal, provocó que su estreno en la Liga 1 se retrasara y, cuando finalmente jugó, su desempeño fue discreto. En total, participó en 7 encuentros entre la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, sin anotar goles.