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Se confirmó si Raúl Ruidíaz se convertirá en su flamante fichaje de Universitario: "Decisión"
Universitario conversaba con Raúl Ruidíaz para evaluar su eventual regreso de cara al Torneo Clausura y, ahora, el DT Héctor Cúper ya adoptó una decisión sobre su posible fichaje.
Universitario de Deportes sigue moviéndose en el mercado de fichajes para el Torneo Clausura, donde está obligado a reforzarse tras el cuestionado rendimiento de varios jugadores. Precisamente, uno de los nombres que aparecía como refuerzo en este mercado era el de Raúl Ruidíaz, y ahora se conoció que Héctor Cúper ya tomó una decisión sobre su fichaje.
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¿Raúl Ruidíaz fichará por Universitario para el Torneo Clausura?
El periodista Gustavo Peralta reveló, en el programa 'Modo Fútbol', que Universitario ya tomó una postura sobre el fichaje de Raúl Ruidíaz. Según indicó, las partes han venido negociando constantemente, pero la operación no se concretará y el jugador ya empieza a asumir que no volverá al club.
"Han estado conversando la ‘U’ y Ruidíaz, bastante extenso. Yo voy a decir lo que sé a partir de la información que tengo. Tal vez me equivoco porque uno no sabe qué puede pasar, el ‘Tunche’ se puede terminar yendo, y eso abre otra posibilidad. Pero, según lo que me han dicho, que son fuentes fidedignas, para mí Ruidíaz no va a llegar a Universitario de Deportes y ya lo está asumiendo, no porque que se lo hayan dicho, sino por los mensajes que ve”, indicó.
Video: 'Modo Fútbol'
"La decisión pasa porque es Lapadula o Ruidíaz, en la 'U' dijeron que es uno de los dos y la decisión la iba a tomar Cúper. La decisión ya está tomada desde hace unos días, porque por características futbolísticas eligió a Lapadula", acotó.
"En la 'U' le han tocado el tema a Cúper tres veces. La administración si quiere a Raúl Ruidiaz, le han hecho saber quién es, cuanto goles tiene en la 'U', lo que impactaría y generaría en marketing. Antonio García Pye y Franco Velazco proponen perfiles, si el técnico lo quiere, y entre ellos está Raúl Ruidíaz. La respuesta de Cúper fue que por la forma de jugar y características no lo ve posible", sentenció.
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