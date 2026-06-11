Universitario concretó fichaje de seleccionado peruano para pelear el Clausura: "Acuerdo"

Universitario de Deportes tiene la obligación de realizar un gran mercado de pases para el Torneo Clausura, donde tendrá su última oportunidad de forzar una definición por el título de la Liga 1 2026. En ese contexto, la escuadra merengue acaba de ilusionar a sus hinchas tras cerrar un acuerdo con un seleccionado peruano para el segundo semestre.

Universitario concretó el fichaje de un seleccionado peruano

Durante el programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta comentó nuevos detalles sobre el mercado de fichajes que realizará Universitario y sorprendió a los hinchas al revelar que la directiva ya cerró la incorporación de un talentoso volante. Se trata de Adrián Quiroz, una de las figuras del torneo local.

Según indicó el hombre de prensa, la dirección deportiva de la 'U' se reunió con los representantes del jugador y llegó a un acuerdo para su regreso al club. Del mismo modo, reveló que el vínculo ofrecido es por dos años y medio.

Adrián Quiroz ya llegó a un acuerdo con Universitario para el Torneo Clausura 2026

"Algo que ha sucedido en la tarde o tarde-noche es que la 'U' y los representantes de Adrián Quiroz sostuvieron una reunión y han llegado a un acuerdo para que el volante vuelva Universitario. El trato es por dos años y medio. Falta que la 'U' y Chankas se pongan de acuerdo con el pago de la cláusula”, fue la información que compartió el citado comunicador.

En esa línea, Peralta indicó que el único factor restante para cerrar la operación es el acuerdo sobre el pago de la cláusula de rescisión del contrato de Quiroz. Universitario y Chankas podrían llegar a un entendimiento en las próximas horas.

"Mañana (hoy) deberían ponerse de acuerdo porque no hay mucho margen. La 'U' propone una forma de pago y Chankas tiene otra idea con una diferencia. Deberían llegar a un acuerdo. Si sale todo bien será oficializado", complementó.

Adrián Quiroz atraviesa un gran momento en Chankas y la Bicolor

Durante esta temporada, Adrián Quiroz se consolidó como una de las grandes figuras de Los Chankas durante el Torneo Apertura, donde ha jugado 16 partidos, aportando un gol y tres asistencias. Además, su gran nivel lo llevó a ser considerado con la selección peruana, donde ha dejado buenas sensaciones, siendo señalado como parte del recambio generacional.