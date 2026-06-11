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Alineaciones Universitario vs Pirata FC: el sorpresivo 11 crema para debutar en la Copa Caliente
Universitario de Deportes se presentará a este encuentro con sus futbolistas de la Liga 3. Revisa, a continuación, el sorpresivo once crema.
Universitario jugará contra Pirata FC por la primera fecha del grupo D de la Copa Caliente de la Liga 1 2026. El encuentro se jugará este viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), y contará con un sorpresivo once crema.
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Debido a que el plantel principal de Universitario de Deportes se encuentra de vacaciones y recién regresará a los entrenamientos este lunes 15 de junio, el equipo merengue que se presentará este viernes en Trujillo será el que participa en la Liga 3 bajo la dirección de Piero Alva.
Alineaciones Universitario vs Pirata FC: probable once crema
- Gutiérrez; Cubas, Verde, Díaz, Tello, Flores, Vásquez, Cabanillas, Loayza, Cáceres y Álvarez.
Universitario buscará sumar tres puntos valiosos en la Copa Caliente.
Alineaciones Universitario vs Pirata FC: el probable once del Pirata
- Quiroz; Ledesma, Soto, Hoyos, Carrillo; Diez Canseco, Carhuallanqui, Morales, Rodríguez y Carbajal.
Pirata FC buscará dar el golpe frente a Universitario.
¿A qué hora juegan Universitario vs Pirata FC por la Copa Caliente?
El duelo entre Universitario vs Pirata FC se llevará a cabo este viernes 12 de junio desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Mansiche de Trujillo.
¿Dónde ver Universitario vs Pirata FC por la Copa Caliente?
La transmisión del Universitario vs Pirata FC por la Copa Caliente estará a cargo del canal de YouTube Bicolor+.
Universitario vs Pirata FC: precio de las entradas
Las entradas para el duelo entre Universitario vs Pirata FC se pueden adquirir en la página VAOPE y en las boleterías del Estadio Mansiche.
- Sur: S/70 (agotado)
- Norte: S/30
- Oriente: S/40
- Occidente sur: S/60
- Occidente norte: S/60
- Butaca occidente norte: S/70
- Butaca occidente sur: S/70
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