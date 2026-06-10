Gianluca Lapadula le dio el sí a Universitario, pero un tema contractual complica su fichaje

Universitario de Deportes quiere ganar el Torneo Clausura y apunta a formar un plantel de ensueño con importantes refuerzos, entre los que destaca Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana con quien ya tiene un acuerdo, según las últimas informaciones. Sin embargo, surgió un tema que ha complicado el fichaje.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, el Bambino de los Andes aceptó todas las condiciones de su futuro contrato con la 'U', con el que firmaría por un año y medio, es decir, hasta fines de 2027; sin embargo, una situación con Spezia viene dilatando el cierre de su incorporación.

El artillero tiene vínculo con el elenco italiano hasta fines de junio y esto podría generar que no pueda unirse al elenco de Ate a la brevedad, como lo ha solicitado Héctor Cúper, para que forme parte de la pretemporada. Además, hay otros temas contractuales que debe resolver antes de firmar por un nuevo equipo.

“Hay algo que ha complicado un poco la situación: Y es que Lapadula tiene contrato con el Spezia hasta fines del mes presente mes. Además, hay otro punto contractual por solucionar allí. Esto impacta el acuerdo con la ‘U’ ya que hay necesidad de que se una rápidamente a los trabajos al mando de Héctor Cúper. El club merengue quiere contar con él con cierta prontitu”, informó en su cuenta de X, donde también sostiene que este miércoles habrá otra reunión entre el jugador y la administración de los merengues.

Universitario está muy cerca de cerrar el fichaje de Gianluca Lapadula

Más allá de este último contratiempo, todo apunta a que Gianluca Lapadula se vestirá de crema y su aporte será muy valioso para la afición de Universitario, que ansía obtener el tetracampeonato. El primer paso será conquistar el Clausura tras una irregular participación en el primer torneo del año.

Gianluca Lapadula y sus números en la temporada 2025-26

En la temporada 2026-27, Gianluca Lapadula jugó 18 partidos en la Serie A con Spezia y marcó cinco goles, mientras que en la Coppa Italia anotó un tanto en el único encuentro que disputó. Recordemos que a inicios de 2026 estuvo alrededor de dos meses lesionado y se perdió 11 partidos.