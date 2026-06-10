Miguel Silveira tuvo problemas con futbolista de Universitario: "Ha sido un terror psicológico"

Uno de los futbolistas que menos minutos jugó en Universitario de Deportes durante la primera parte de la temporada es Miguel Silveira, volante brasileño que llegó como la gran estrella a inicios de año y hasta ahora no ha podido demostrar su nivel. En ese sentido, su representante, Robson Lima, confesó que estos meses han sido un terror psicológico para el jugador debido a que tuvo problemas con otro elemento del plantel. Te contamos los detalles.

El mediocampista extranjero ha contado con pocas chances de brillar, por lo que los hinchas de la ‘U’ muchas veces le exigieron al comando técnico, antes bajo el mando de Javier Rabanal, que lo colocara más tiempo en partidos decisivos. Sin embargo, pocos saben que el ex Fluminense la pasó realmente mal en el primer semestre dentro del cuadro estudiantil. Todo ello en medio de rumores sobre su salida.

“Le pregunté muchas veces a la 'U': ¿por qué hicieron esto? Que digan que Miguel no tiene nivel, que no tiene estructura profesional, cualquier cosa, pero no esto. La situación nos ha dejado tristes y asustados. Hubo un problema con un compañero. Llegó un momento en que no aguantó más. Ha sido un terror psicológico lo que le ha pasado estos días”, precisó Robson Lima, aclarando que Miguel Silveira tuvo un altercado con su compañero y luego de ello vivió una pesadilla en Universitario de Deportes.

“De lo que estoy contando, no hay nada que deba asustar a los dirigentes porque ya conversé sobre estos temas con ellos. Antonio (García Pye) fue muy educado. Me dijo que esté tranquilo, que hay la posibilidad de que Miguel se quede en la 'U'“, agregó el representante del jugador brasileño. De esta manera existe aún oportunidad de que se quede para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Trayectoria de Miguel Silveira

Miguel Silveira comenzó su carrera en Fluminense, en 2020, y un año después pasó a formar parte de Red Bull Bragantino. En 2023 llegó al FK Sochi de Rusia y en 2025 firmó por el Albirex Niigata de Japón, hasta inicios de la presente temporada, cuando fue contratado por Universitario de Deportes, donde tiene vínculo legal hasta diciembre.