Jesús Castillo en el radar de dos grandes en América y Europa: "Un millón de euros"

Uno de los futbolistas que más minutos ha tenido en Universitario de Deportes durante la Liga 1 2026 es Jesús Castillo, quien, a raíz de la salida de Rodrigo Ureña, se adueñó del mediocampo merengue. Ahora, el volante también puede salir del club, debido a que ha despertado el interés de instituciones sumamente importantes en América y Europa. Te contamos todos los detalles sobre su posible transferencia.

Según informó el periodista Rudy Galetti, el hombre de la selección peruana entró en el radar de varios elencos conocidos en el extranjero. Uno de los más llamativos es el Panathinaikos de Grecia, uno de los clubes más grandes de la nación helénica y, por ende, importante en Europa. Asimismo, Internacional de Brasil y Cruz Azul de México también consultaron por la situación de nuestro compatriota.

Eso no es todo. Desde España, el Deportivo La Coruña lo tiene en sus planes en caso consiga ascender a LaLiga, ya que marcha tercero en la Segunda División y tiene grandes opciones de lograr su objetivo. Ante este panorama, Universitario de Deportes ha tomado la decisión de aceptar ofertas por Jesús Castillo si estas sobrepasan el millón de euros, ya que, de lo contrario, no venderá a su futbolista.

Jesús Castillo ha jugado 14 partidos esta temporada.

Por último, Markaj News reveló que un conocido club de Inglaterra también sigue los pasos del mediocampista de la selección peruana. Se trata del Southampton, que juega la Championship y en su último reporte incluyó el nombre del volante incaico. No obstante, es importante precisar que, hasta el momento, no hay información sobre un contacto real por parte de alguna de las instituciones mencionadas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jesús Castillo en Universitario?

Jesús Castillo todavía tiene contrato en Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre del 2028, por lo que el club que quiera hacerse con sus servicios está obligado a pagar la transferencia al cuadro de Ate. El volante llegó en julio del 2025 y salió campeón de la Liga 1 con los cremas.