Extécnico de Nacional tuvo firmes palabras para Alex Valera previo al duelo: “De ‘9’ es…”

Universitario de Deportes deberá enfrentarse a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores este miércoles 29. Este partido se disputará en el Estadio Monumental y será crucial para las aspiraciones del elenco crema, que se encuentra último en la tabla de posiciones con tan solo un punto.

En ese sentido, en una reciente entrevista, un extécnico de Nacional habló, en la previa del duelo, sobre el referente en la delantera de la ‘U’, Álex Valera, de quien tuvo palabras positivas.

Extécnico de Nacional tuvo firmes palabras para Alex Valera

Previo al duelo entre Nacional vs Universitario por la Copa Libertadores, se tuvo como entrevistado en el programa Modo Fútbol a Álvaro Gutiérrez, exentrenador de Nacional y de Universitario. Quien no dudó en elogiar al atacante crema a quien dirigido en el 2022.

Ante la pregunta, sobre a que jugador que dirigió en el 2022 se llevaría para su club, el técnico charrúa no dudó en señalar a ‘Nazario Valera’.

“Hay varios jugadores, yo creo que Valera, es un jugador que tiene alma y siempre me gusto como juega. Valera de 9 es realmente muy importante para la ‘U’”, fueron las palabras de Gutiérrez.

¿Cómo le fue a Álvaro Gutiérrez en Universitario?

Durante su etapa como técnico de la ‘U’, Álvaro Gutiérrez tuvo la oportunidad de dirigir 11 partidos oficiales, pero los resultados no lo acompañaron: ganó cuatro, empató uno y perdió seis.