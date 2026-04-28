0
EN VIVO
PSG vs Bayern Múnich por Champions League

Extécnico de Nacional tuvo firmes palabras para Alex Valera previo al duelo: “De ‘9’ es…”

En una reciente entrevista, el extécnico del próximo rival de la ‘U’ habló sobre Álex Valera, de quien tuvo sorprendentes palabras.

Antonio Vidal
ExDT de Nacional habló sobre Alex Valera. Foto: composición Líbero/IG
ExDT de Nacional habló sobre Alex Valera. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Universitario de Deportes deberá enfrentarse a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores este miércoles 29. Este partido se disputará en el Estadio Monumental y será crucial para las aspiraciones del elenco crema, que se encuentra último en la tabla de posiciones con tan solo un punto.

En ese sentido, en una reciente entrevista, un extécnico de Nacional habló, en la previa del duelo, sobre el referente en la delantera de la ‘U’, Álex Valera, de quien tuvo palabras positivas.

Pablo Guede habló sobre como fue dirigir al actual jugador de Universitario. Foto: composición Líbero/Fútbol Satélite/X

PUEDES VER: Pablo Guede recordó cómo fue dirigir a Edison Flores: “Mi experiencia con el Orejón…”

Extécnico de Nacional tuvo firmes palabras para Alex Valera

Previo al duelo entre Nacional vs Universitario por la Copa Libertadores, se tuvo como entrevistado en el programa Modo Fútbol a Álvaro Gutiérrez, exentrenador de Nacional y de Universitario. Quien no dudó en elogiar al atacante crema a quien dirigido en el 2022.

Ante la pregunta, sobre a que jugador que dirigió en el 2022 se llevaría para su club, el técnico charrúa no dudó en señalar a ‘Nazario Valera’.

“Hay varios jugadores, yo creo que Valera, es un jugador que tiene alma y siempre me gusto como juega. Valera de 9 es realmente muy importante para la ‘U’”, fueron las palabras de Gutiérrez.

¿Cómo le fue a Álvaro Gutiérrez en Universitario?

Durante su etapa como técnico de la ‘U’, Álvaro Gutiérrez tuvo la oportunidad de dirigir 11 partidos oficiales, pero los resultados no lo acompañaron: ganó cuatro, empató uno y perdió seis.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Williams Riveros y su gesto contra los hinchas de Universitario tras perder ante Alianza Atlético

  2. Sporting Cristal remece el mercado y fichó a seleccionado ecuatoriano: "Refuerzo"

  3. ¿Vuelve a Alianza Lima? Hernán Barcos puede remecer el mercado y dejar FC Cajamarca: "Quiere..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano