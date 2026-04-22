Álex Valera y su remate magistral para anotar el 3-0 de Universitario sobre Garcilaso

Universitario golea 3-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental gracias a un enorme gol de penal ejecutado por Álex Valera. El delantero merengue remató fuerte y decretó goleada de los dirigidos por Jorge Araujo por el partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, lo que generó la ilusión del pueblo crema.