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Universitario vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1

Álex Valera y su remate magistral para anotar el 3-0 de Universitario sobre Garcilaso

Álex Valera remató de penal con suma elegancia y marcó el 3-0 de Universitario para que haya goleada sobre Deportivo Garcilaso en la Liga 1.

Francisco Esteves
Álex Valera marcó el 3-0 de Universitario.
Álex Valera marcó el 3-0 de Universitario.
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Universitario golea 3-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental gracias a un enorme gol de penal ejecutado por Álex Valera. El delantero merengue remató fuerte y decretó goleada de los dirigidos por Jorge Araujo por el partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, lo que generó la ilusión del pueblo crema.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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