Universitario vs Garcilaso EN VIVO por Liga 1: cuándo juega, horario, apuestas y dónde ver L1 MAX

Universitario vs Deportivo Garcilaso protagonizarán un partido intenso este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental de Ate, a las 8.30 p. m. de Perú. El enfrentamiento que corresponde a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 marca una nueva etapa de los ‘cremas’ tras la salida de Javier Rabanal, y la toma de Jorge Araujo del equipo de forma interina.

Universitario vs Garcilaso por el Torneo Apertura 2026

Universitario afronta un nuevo reto en la Liga 1 en medio de un contexto exigente. El conjunto crema llega golpeado tras su caída ante Melgar en condición de visitante, resultado que extendió a tres partidos su racha sin triunfos. La necesidad de reaccionar es inmediata, no solo por la tabla, sino también por la incertidumbre que rodea su rendimiento en las últimas jornadas.

El equipo de Ate, además, inicia una etapa de transición en el banquillo. Tras la salida de Javier Rabanal, será Jorge Araujo quien asuma de manera interina, con la misión de ordenar al plantel mientras la dirigencia define al nuevo entrenador. Este cambio abre un escenario distinto para Universitario, que buscará mostrar una imagen renovada y reencontrarse con su mejor versión.

Al frente estará Deportivo Garcilaso, que tampoco atraviesa un buen momento. El cuadro cusqueño viene de perder 2-1 ante Sport Huancayo, resultado que lo relegó hasta el puesto 15 del Torneo Apertura. La necesidad de sumar es igual de urgente, por lo que se espera un duelo intenso, en el que ambos equipos tienen la necesidad de sumar.

El antecedente más reciente fue en el Clausura 2025, duelo en el que igualaron sin goles en un partido que dejó sensaciones amargas para Universitario, que no pudo hacer respetar su localía. Ahora, con realidades similares en cuanto a resultados, el choque asoma como una oportunidad clave para recuperar confianza.

Universitario vs Garcilaso en el partido del Clausura 2025.

¿Cuándo juega Universitario vs Garcilaso?

De acuerdo con la programación del duelo entre la ‘U’ y el ‘Pedacito de Cielo’ se realizará este miércoles 22 de abril y se jugará en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso?

El enfrentamiento entre Universitario vs Garcilaso iniciará a las 8.30 p. m. de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

México: 7.30 p. m.

Perú: 8.30 p. m.

Ecuador: 8.30 p. m.

Colombia: 8.30 p. m.

Bolivia: 9.30 p. m.

Venezuela: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 9.30 p. m.

Argentina: 10.30 p. m.

Brasil: 10.30 p. m.

Uruguay: 10.30 p. m.

Paraguay: 10.30 p. m.

Chile: 10.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del jueves 23)

¿Dónde ver Universitario vs. Garcilaso EN VIVO?

El partido entre Universitario vs. Garcilaso, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

¿Qué canal transmite Universitario vs. Garcilaso EN VIVO por internet?

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA

Universitario vs. Garcilaso pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Universitario empate Garcilaso Betsson 1.28 4.75 12.00 Betano.pe 1.32 5.50 12.00 bet365 1.27 5.00 12.00 1xBet 1.25 5.15 12.60 CoolbetLATAM 1.31 4.65 11.00 DoradoBet 1.32 5.33 10.00

Universitario vs Deportivo Garcilaso: últimos enfrentamientos

Universitario 0-0 Deportivo Garcilaso | 07.11.25

Deportivo Garcilaso 0-1 Universitario | 06.07.25

Universitario 3-1 Deportivo Garcilaso | 16.08.24

Deportivo Garcilaso 2-2 Universitario | 08.03.24

Universitario 1-1 Deportivo Garcilaso | 19.08.23

¿Dónde juega Universitario vs Garcilaso?

Estadio Monumental

El Estadio Monumental será escenario del duelo entre Universitario vs Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura. Este recinto deportivo es propiedad de la ‘U’ y su capacidad supera a 80.000 personas.

Entradas del Universitario vs Garcilaso:

Ticketmaster es la boletería virtual que está a cargo de la venta de entradas para el compromiso entre Universitario vs Garcilaso.

Oriente: S/50

Occidente central: S/70

Occidente lateral: S/60

Norte: S/20

Sur: S/20

Palco Monumental: S/160

Butaca Negra Apuesta Total: S/325

Experiencia Crema: S/425

Alineaciones del Universitario vs Garcilaso:

Universitario: Miguel Vargas; Cain Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Garcilaso: Patrick Zubczuck; Erick Canales, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Nuñez; Francisco Arancibia, Adrián Ascues, Xavi Moreno, Agustín González, Beto da Silva; Christopher Olivares.

Universitario vs Garcilaso: árbitros del partido