Se completa la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Los Chankas tienen un partido clave ante Cienciano. Ambos están peleando por el título y, si los Guerreros de Andahuaylas ganan, sacarán una diferencia de tres puntos a los blanquiazules. Universitario se juega su última carta ante Garcilaso en el Monumental.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 11 16 26 2. Chankas 10 10 26 3. Cienciano 10 11 22 4. Universitario 10 4 18 5. Melgar 11 3 17 6. UTC 11 0 15 7. Sporting Cristal 10 4 14 8. Juan Pablo II 11 -9 14 9. Comerciantes Unidos 10 0 13 10. CD Moquegua 11 -5 13 11. Cusco FC 10 -6 13 12. Sport Huancayo 11 -3 12 13. Alianza Atlético 10 0 11 14. Sport Boys 11 -5 11 15. Deportivo Garcilaso 10 -2 10 16. ADT Tarma 11 -5 10 17. Atlético Grau 10 -7 7 18. FC Cajamarca 10 -7 6

Partidos que se jugarán por la fecha 10 del Apertura

Miércoles 22 de abril

13:00 horas | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado G.

15:00 horas | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36

18:00 horas | Cusco FC vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

20:30 horas | Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Jueves 23 de abril

15:00 horas | Los Chankas vs. Cienciano | Estadio Los Chankas

Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.