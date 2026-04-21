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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: Clasificación actualizada del Torneo Apertura
Revisa la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 a puertas de disputarse los partidos de la fecha 10. Alianza Lima es líder y los Chankas se medirán ante Cienciano.
Se completa la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Los Chankas tienen un partido clave ante Cienciano. Ambos están peleando por el título y, si los Guerreros de Andahuaylas ganan, sacarán una diferencia de tres puntos a los blanquiazules. Universitario se juega su última carta ante Garcilaso en el Monumental.
PUEDES VER: Figura de Los Chankas 'minimizó' goleada de Alianza Lima y lanzó fuerte advertencia: "Podemos ganarle"
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|11
|16
|26
|2. Chankas
|10
|10
|26
|3. Cienciano
|10
|11
|22
|4. Universitario
|10
|4
|18
|5. Melgar
|11
|3
|17
|6. UTC
|11
|0
|15
|7. Sporting Cristal
|10
|4
|14
|8. Juan Pablo II
|11
|-9
|14
|9. Comerciantes Unidos
|10
|0
|13
|10. CD Moquegua
|11
|-5
|13
|11. Cusco FC
|10
|-6
|13
|12. Sport Huancayo
|11
|-3
|12
|13. Alianza Atlético
|10
|0
|11
|14. Sport Boys
|11
|-5
|11
|15. Deportivo Garcilaso
|10
|-2
|10
|16. ADT Tarma
|11
|-5
|10
|17. Atlético Grau
|10
|-7
|7
|18. FC Cajamarca
|10
|-7
|6
Partidos que se jugarán por la fecha 10 del Apertura
Miércoles 22 de abril
- 13:00 horas | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado G.
- 15:00 horas | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36
- 18:00 horas | Cusco FC vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 20:30 horas | Universitario vs. Deportivo Garcilaso
Jueves 23 de abril
- 15:00 horas | Los Chankas vs. Cienciano | Estadio Los Chankas
Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.
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