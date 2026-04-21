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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: Clasificación actualizada del Torneo Apertura

Revisa la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 a puertas de disputarse los partidos de la fecha 10. Alianza Lima es líder y los Chankas se medirán ante Cienciano.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 con Alianza Lima y Los Chankas como líderes.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 con Alianza Lima y Los Chankas como líderes. | Líbero: Composición Líbero
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Se completa la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Los Chankas tienen un partido clave ante Cienciano. Ambos están peleando por el título y, si los Guerreros de Andahuaylas ganan, sacarán una diferencia de tres puntos a los blanquiazules. Universitario se juega su última carta ante Garcilaso en el Monumental.

Los Chankas y Alianza Lima actualmente lideran la tabla del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Figura de Los Chankas 'minimizó' goleada de Alianza Lima y lanzó fuerte advertencia: "Podemos ganarle"

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima111626
2. Chankas101026
3. Cienciano101122
4. Universitario10418
5. Melgar11317
6. UTC11015
7. Sporting Cristal10414
8. Juan Pablo II11-914
9. Comerciantes Unidos10013
10. CD Moquegua11-513
11. Cusco FC10-613
12. Sport Huancayo11-312
13. Alianza Atlético10011
14. Sport Boys11-511
15. Deportivo Garcilaso10-210
16. ADT Tarma11-510
17. Atlético Grau10-77
18. FC Cajamarca10-76

Partidos que se jugarán por la fecha 10 del Apertura

Miércoles 22 de abril

  • 13:00 horas | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | Estadio Juan Maldonado G.
  • 15:00 horas | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36
  • 18:00 horas | Cusco FC vs. FC Cajamarca | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
  • 20:30 horas | Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Jueves 23 de abril

  • 15:00 horas | Los Chankas vs. Cienciano | Estadio Los Chankas

Todos los partidos serán transmitidos por L1 MAX.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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