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Los Chankas y los partidos que le faltan para ser campeón del Torneo Apertura de la Liga 1
Los Chankas siguen a paso firme en la búsqueda del título del Torneo Apertura de la Liga 1. Conoce aquí los partidos que le restan al conjunto de Andahuaylas para ser campeones.
Los Chankas vienen construyendo su camino hacia el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con ocho victorias, dos empates y cero derrotas. Esto ha llevado a que sea el principal candidato a llevarse el primer campeonato del año, sin embargo, aún le restan partidos por disputar y cada encuentro será decisivo. Conoce aquí los partidos que le faltan disputar al club de Andahuaylas.
Los Chankas y los partidos que le restan para ser campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Los Chankas no desean escatimar esfuerzos para conseguir el título del Apertura de la Liga 1 en el menor tiempo posible, por ello ya tienen programados sus encuentros con sus futuros rivales.
Con 10 partidos disputados y con tan solo siete por disputar, el conjunto de Andahuaylas tiene para sumar 21 puntos posibles, los cuales podrían ayudar en su hazaña en el fútbol peruano.
Walter Paolella es el técnico que dirige a Los Chankas y el principal responsable del buen momento del club
Sin embargo, Los Chankas tendrán duelos difíciles que disputar fuera y dentro de su estadio que lleva su mismo nombre, ya que visitará a Alianza Lima y Cusco FC, mientras recibirá a Cienciano y Deportivo Garcilaso.
Vale mencionar que los dirigidos por Walter Paolella tendrán cuatro partidos en condición de local y serán visitantes en tres oportunidades.
Fixture de Los Chankas en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
- Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano (jueves 23 de abril / 3.00 p. m./ Estadio Los Chankas)
- Fecha 12: ADT vs Los Chankas (lunes 27 de abril / 3.00 p. m. / Estadio Unión Tarma)
- Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (lunes 4 de mayo / 1.00 p. m. / Estadio Los Chankas)
- Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (domingo 10 de mayo / 5.30 p. m. / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua (por confirmar)
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (por confirmar)
- Fecha 17: Los Chankas vs UTC (por confirmar)
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