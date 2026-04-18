Los Chankas y los partidos que le faltan para ser campeón del Torneo Apertura de la Liga 1

Los Chankas vienen construyendo su camino hacia el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con ocho victorias, dos empates y cero derrotas. Esto ha llevado a que sea el principal candidato a llevarse el primer campeonato del año, sin embargo, aún le restan partidos por disputar y cada encuentro será decisivo. Conoce aquí los partidos que le faltan disputar al club de Andahuaylas.

Los Chankas y los partidos que le restan para ser campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los Chankas no desean escatimar esfuerzos para conseguir el título del Apertura de la Liga 1 en el menor tiempo posible, por ello ya tienen programados sus encuentros con sus futuros rivales.

Con 10 partidos disputados y con tan solo siete por disputar, el conjunto de Andahuaylas tiene para sumar 21 puntos posibles, los cuales podrían ayudar en su hazaña en el fútbol peruano.

Walter Paolella es el técnico que dirige a Los Chankas y el principal responsable del buen momento del club

Sin embargo, Los Chankas tendrán duelos difíciles que disputar fuera y dentro de su estadio que lleva su mismo nombre, ya que visitará a Alianza Lima y Cusco FC, mientras recibirá a Cienciano y Deportivo Garcilaso.

Vale mencionar que los dirigidos por Walter Paolella tendrán cuatro partidos en condición de local y serán visitantes en tres oportunidades.

Fixture de Los Chankas en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026