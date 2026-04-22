Chankas vs Cienciano EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver partido por Liga 1

Chankas vs Cienciano protagonizarán este jueves 23 de abril uno de los partidos más emocionantes por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este duelo será vital en la disputa por el liderato, enfrentando a dos equipos en gran momento y candidatos al título. El compromiso dará inicio a las 3:00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX.

¿A qué hora juega Chankas vs Cienciano?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Los Chankas vs Cienciano en los distintos países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:00 p. m.

México y Centroamérica: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 4:00 p. m.

España: 10:00 p. m.

¿Dónde ver Chankas vs Cienciano?

El partido entre Chankas vs Cienciano tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, este compromiso del Torneo Apertura estará disponible de forma ONLINE por la app de streaming de L1 Play, DGO, Claro TV+, Movistar App, entre otros.

Previa del partido Chankas vs Cienciano por Liga 1

Chankas CYC será local en este compromiso y buscará reafirmar su gran momento de la temporada. Los andahuaylinos son el equipo revelación de la temporada y están actualmente en la pelea por el liderato del Torneo Apertura. Sin embargo, una victoria los colocaría como líderes en solitario.

El equipo del DT Walter Paolella tiene a talentosos jugadores en su plantel con el objetivo de seguir sumando triunfos y alargar su invicto. En su esquema destacan jugadores como Franco Torres, Abdiel Ayarza, Adrián Quiroz, entre otros.

Los Chankas son el único equipo invicto en la Liga 1 2026

Por su parte, Cienciano también tiene uno de los mejores presentes en el año luego de sumar un total de 10 partidos sin conocer derrotas entre todas las competiciones, resultados que los ha llevado a estar en el tercer lugar de la tabla.

Bajo el mando de Horacio Melgarejo, el ‘Papá’ busca dar el golpe en Andahuaylas apelando a los goles y jerarquía de jugadores como Carlos Garcés, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera, entre otros.

Cienciano suma 10 partidos sin conocer derrotas en la temporada

Chankas vs Cienciano: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Chankas se perfila como ligero favorito para poder quedarse con la victoria ante Cienciano. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Casa de apuestas Chankas Empate Cienciano Betsson 2.45 3.25 2.75 Betano 2.47 3.30 2.82 Te Apuesto 2.45 3.32 2.63 1xBet 2.41 3.34 2.74 InkaBet 2.45 3.25 2.75

Chankas vs Cienciano: posibles alineaciones

Posible alieneación de Los Chankas: Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez; Adrián Quiroz, Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzales, Ayrthon Quintana; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero.

Posible alineación de Cienciano: Gonzalo Falcón; Alonso Yovera, Rotceh Aguilar, Kevin Becerra; Sebastián Cavero, Gonzalo Aguirre, Henry Caparo, Renzo Sálazar; Alejandro Hohberg; Carlos Garcés y Neri Bandiera.

Chankas vs Cienciano: historial de enfrentamientos

04/08/2025 | Cienciano 3-0 Chankas

23/03/2025 | Los Chankas 0-0 Cienciano

03/08/2024 | Cienciano 0-0 Los Chankas

26/02/2024 | Los Chankas 1-2 Cienciano

14/01/2024 | Cienciano 1-3 Los Chankas

Entradas Chankas vs Cienciano: ¿Cuánto están y dónde comprar?

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