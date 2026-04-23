¿Contra Rabanal? Jorge Araujo dejó tajante mensaje tras victoria de la 'U': "No van a perder la memoria"

Universitario de Deportes volvió a la senda del triunfo en el duelo ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026. Gran estreno de Jorge Araujo al mando del primer equipo, que le dio pie a dar firmes comentarios en conferencia de prensa para defender a cada uno de sus futbolistas, ¿Mandó una indirecta al ex DT Javier Rabanal?

Luego de la victoria por 4-1 en el Estadio Monumental, el estratega de los 'merengues' decidió expresar claramente la intención de los futbolistas para defender el escudo de Universitario de Deportes. Aclaró que el juego fue más frontal como siempre se les ha acomodado en los últimos tiempos, por lo que estuvieron cómodos a lo largo del compromiso.

Fiel a su estilo, agregó que su equipo es el vigente "tricampeón", por lo que no se les va a ir en la memoria el cómo jugar un partido clave de temporada, así como lo que significa dar la cara por el equipo en situaciones de alta tensión. Espera que poco a poco el equipo recupere el rumbo para darle una alegría a su fiel hinchada.

"Se ha visto un juego bastante frontal, donde ellos tienen esas características y se sienten cómodos para lograrlo. Es el equipo tricampeón. Ellos no van a perder la memoria nunca. Van a jugar cada partido como sea una final. De aquí en adelante, como lo han hecho siempre. Ellos siempre ponen la cara, el pecho. Y cuando tienen que representar al club lo hacen como hoy", declaró Jorge Araujo en conferencia de prensa.

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¿Declaraciones de Araujo contra Javier Rabanal?

Estas palabras de Jorge Araujo se ha tomado como respuesta a lo expuesto por Javier Rabanal cuando dirigía a Universitario de Deportes. Los cibernautas recordaron las frases del técnico español cuando hablaba sobre lo que les exigía a sus dirigidos.

"Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, con un 3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jueguen con línea de cuatro. No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos. La otra vez sacamos un punto fuera y se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro juegos sin encajar. No percibo que no les llegue el mensaje, también hay jugadores que no estaban en el triplete. En el día a día me preocuparía si no entendieran la manera de jugar, pero no tengo esa sensación", manifestó el DT Rabanal luego de la derrota ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores.