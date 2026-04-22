Filtran si Jorge Araujo se quedará como DT oficial de Universitario: "Una oportunidad..."

Tras el partido ante Deportivo Garcilaso, que terminó en goleada de Universitario de Deportes por 4-1 en el Estadio Monumental, filtraron información sobre si Jorge Araujo se quedará como director técnico del cuadro merengue para lo que queda de la Liga 1 2026. Todo ello tras la salida de Javier Rabanal.

Como sabemos, la directiva merengue comenzó a buscar un nuevo entrenador para el Torneo Apertura y la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. No obstante, de forma inesperada, hace poco Álvaro Barco indicó que el famoso 'Coco' no es 'interino' debido a que eso no existe. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta sorprendió refiriéndose a dicho tema.

"Creo que la palabra de Barco es un respaldo. Le está dando ese apoyo y el grupo siente que merece una oportunidad. Esto es de resultados. Depende de eso o que aparezca una buena oportunidad de mercado que cierre todo lo que Universitario quiere", indicó el mencionado comunicador deportivo para las cámaras de L1 MAX.

Jorge Araujo habló sobre ser DT de Universitario.

Tras el compromiso, Gustavo Peralta le preguntó a Jorge Araujo si se ve quedándose con el puesto de director técnico en Universitario de Deportes por el resto de toda la Liga 1 2026 y Copa Libertadores. El popular 'Coco' impactó a todo el mundo con su respuesta.

"Cada oportunidad es importante. Me siento fuerte y preparado. Con el tiempo que ha transcurrido me siento con la fortaleza para encarar cualquier proyecto, sobre todo en el club donde me he formado desde los nueve años. Hay que cristalizarlo nada más, si ya lo dijo él (Älvaro Barco)", sentenció el entrenador peruano.