¿Quién es Francisco Fydriszewski, el 'polaco' que suena en Universitario para reemplazar a Gassama?

La llegada de Sekou Gassama a Universitario de Deportes no ha sido lo que los hinchas cremas esperaban, pues el español-senegalés se presentaba en Ate como un refuerzo para aportar otro tipo de juego dentro del esquema de Javier Rabanal, especialmente en el juego aéreo y la segunda jugada. Sin embargo, ni a ras del césped ni por arriba logró consolidarse, algo que se evidenció en el partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, donde se le vio perdido y fuera de ritmo.

En ese sentido, desde el club crema se estaría evaluando la llegada de otro delantero con el objetivo de competir por el puesto con Álex Valera. Se trata de Francisco Fydriszewski, delantero argentino con nacionalidad polaca, que actualmente milita en Independiente Medellín.

"Hay un nombre que está saliendo que es el de Francisco Fydriszewski, con él hablaron en su momento. Tengo entendido que Universitario lo contactó a inicios de temporada, el pase le pertenece a Independiente Medellín de Colombia. No sé si la situación a variado, pero a inicios de temporada era inviable porque tenía que pagar cerca de un millón de dólares para la cláusula de salida y el suelo que pedía era alto", fue la información que proporcionó el periodista Kevin Pacheco.

¿Quién es Francisco Fydriszewski?

Francisco David Fydriszewski es un jugador de 33 años, nacido en 1993 en San Lorenzo, Argentina, y cuenta con nacionalidad polaca. Su principal posición es la de delantero centro y actualmente mantiene contrato con Independiente Medellín hasta finales de 2026.

Datos de Francisco Fydriszewski en esta temporada

En lo que va de la temporada en la Liga DIMAYOR Apertura, el argentino ha logrado marcar un solo gol en doce partidos, además de registrar dos asistencias. Mientras que en la Copa Libertadores, en seis encuentros, ha anotado dos goles y brindado una asistencia.

Francisco Fydriszewski anotó el gol de triunfo frente a Alianza por la liga colombiana

Equipos donde jugó Francisco Fydriszewski