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Jorge Araujo tomó radical medida con Sekou Gassama para el Universitario vs Garcilaso: "Oficial"
Sekou Gassama ha sido uno de los futbolistas más criticados en Universitario, por lo que Jorge Araujo tuvo que tomar firme medida con el delantero.
Universitario de Deportes inicia un nuevo camino en este Torneo Apertura 2026 bajo la dirección de Jorge Araujo. Ante la salida de Javier Rabanal como estratega, ahora el popular 'Coco' toma las riendas del club y buscará una nueva victoria en el Estadio Monumental. En medio de las decisiones que tuvo que tomar con el plantel, uno de ellos fue contra Sekou Gassama, flamante delantero senegalés-español que llegó a tienda crema para ser el '9' de área.
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Jorge Araujo tomó decisión con Sekou Gassama
A través de las redes sociales de Universitario de Deportes, se conoció que Jorge Araujo determinó no incluir a Sekou Gassama para el partido ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. De esta manera, el atacante no podrá sumar minutos ante la mirada de los hinchas, sabiendo que ahora lo primordial son los tres puntos.
Una vez más, Gassama no será parte de la lista oficial de convocados en la 'U' y se va concretando lo que será su inminente salida del club al término del Torneo Apertura 2026. El atacante deseaba ser pieza fundamental en los cremas, pero su rendimiento no ha convencido del todo al comando técnico e hinchada.
"Lista oficial. Estos son nuestros convocados para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Apertura 2026", informó Universitario de Deportes en redes sociales, en el que no se ve la presencia de Sekou Gassama.
Lista de convocados de Universitario sin Sekou Gassama.
Bajas de Universitario ante Deportivo Garcilaso
Son cuatro bajas las que tendrá Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Muy aparte de la ausencia de Sekou Gassama en la lista de convocados, no estarán Lizandro Alzugaray, Martín Pérez y Matías Di Benedetto. Estos tres futbolistas aún se encuentran en proceso de recuperación con miras al siguiente duelo de Copa Libertadores contra Nacional de Uruguay.
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