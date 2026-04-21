Excampeón de Libertadores con Boca Juniors será ofrecido como DT a Universitario: "Nombre fuerte"

Universitario de Deportes se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico tras la salida de Javier Rabanal. La administración crema comienza a evaluar el perfil de todos los técnicos en carpeta, por lo que se reveló que uno con sello de campeón de Copa Libertadores en Boca Juniors se suma a la lista de opciones para ponerse el buzo 'merengue', ¿De quién se trata?

Se trata de Martín Palermo, histórico de Boca Juniors que ha sido multicampeón con el combinado 'xeneize' como futbolista profesional. Ahora, el argentino se desempeña como director técnico y ha dirigido a varios clubes de renombre como Olimpia y Fortaleza. Este estratega será ofrecido inmediatamente a la administración de la 'U', por lo que evaluarán un sinfín de aspectos para ver si es viable su incorporación.

Martín Palermo será ofrecido para ser el nuevo DT de Universitario. Foto: EFE.

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en el programa "Modo Fútbol", Martín Palermo es uno de los nombres fuertes que tiene Universitario como alternativas para asumir la dirección técnica del primer equipo. La idea es que el nuevo DT sigue el sistema de los cremas de los últimos años, así como una gestión que conduzca hacia el tetracampeonato.

“¿Palermo? ¿Van a ofrecer a Martín Palermo? Sí. Como otro nombre fuerte también. De ahí se verá si entra a tallar en el aspecto económico, futbolístico 3-5-2, qué tan flexible es y qué tanto puede gestionar bien el grupo. Son nombres que va a acercar a Universitario“, manifestó Gustavo Peralta.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Se estima que Universitario de Deportes defina a su nuevo director técnico hasta el jueves 23 de abril. Desde la interna del club desean que el estratega ya trabaje con el equipo previo a lo que será el choque clave de Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay.

¿Qué clubes dirigió Martín Palermo?

Godoy Cruz

Arsenal de Sarandí

Unión Española

Pachuca

Curicó Unido

Aldosivi

Platense

Olimpia

Fortaleza

Títulos de Martín Palermo como DT

El único título que obtuvo Martín Palermo como director técnico fue con Olimpia en el 2024. El estratega consiguió el trofeo División de Honor para orgullo de los aficionados.