Prensa de Ecuador y su fuerte reacción tras salida de Rabanal en Universitario: "Rebalsó el vaso"

Universitario de Deportes tomó la firme decisión de desligarse de Javier Rabanal ante los malos resultados en la Liga 1 y Copa Libertadores. El elenco crema anunció de manera oficial la destitución del estratega español, por lo que la prensa ecuatoriana no tardó en reaccionar al ver el presente del ex DT campeón con Independiente del Valle.

Prensa de Ecuador reaccionó tras destitución de Javier Rabanal en Universitario

El reconocido medio Diario Olé, en su edición ecuatoriana, informó la salida definitiva de Javier Rabanal en Universitario luego de cuatro meses a cargo del primer equipo. Pese a que llegó con el sello de campeón de la Liga Pro con Independiente del Valle, los resultados no le acompañaron con el tricampeón peruano y ahora sale por la puerta falsa del Monumental.

Indican que los resultados venían siendo irregulares en la temporada, y que los malos números en Copa Libertadores ante Deportes Tolima y Coquimbo Unido ya determinan un futuro incierto para el DT español. Sin embargo, la derrota ante FBC fue 'la gota que rebalsó el vaso' para que la directiva decida separar al técnico.

'A poco de salir campeón con Independiente del Valle: Javier Rabanal fue despedido en Universitario de Perú. Cuatro meses después de ganar la LigaPro, el DT español finalizó su ciclo en los Cremas. Fueron dos derrotas puntuales las que aceleraron la destitución del DT. En primer lugar, el 0-2 sufrido en el Monumental de Lima ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, que, tras el empate vs Tolima en la primera fecha, complicó su andar en el inicio del grupo B (se ubican últimos con un punto). Solo cinco días después, la caída por 2-1 frente a Melgar por la liga local fue la gota que rebalsó el vaso.', se lee en la nota.

Diario Olé de Ecuador informa salida de Javier Rabanal en Universitario.

Universitario despidió a Javier Rabanal

A través de las redes sociales, Universitario de Deportes comunicó a todos sus hinchas la salida definitiva de Javier Rabanal al mando del primer equipo. Ahora, Jorge Araujo asumirá de manera interina la dirección del plantel principal hasta que se elija al nuevo estratega.

"Universitario informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la Administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó. Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales", se lee en el comunicado.