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Universitario oficializó la salida de Javier Rabanal e informó al próximo DT: "Éxitos"
Javier Rabanal no seguirá al mando de Universitario. El club crema hizo oficial su salida y determinó a su reemplazo inmediato para el próximo partido.
¡Es oficial! Universitario informó de manera pública la salida inmediata de Javier Rabanal ante los malos resultados en la temporada 2026. El cuadro crema no la pasa bien en el Torneo Apertura y Copa Libertadores 2026, por lo que ahora trabajará en asumir a su reemplazo para el gusto de los aficionados.
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Universitario despidió a Javier Rabanal
A través de un comunicado en redes sociales, se conoció la salida inmediata del español Javier Rabanal luego de casi cinco meses al mando de la institución crema. Todo apunta a que el equipo y el comando técnico llegaron a un acuerdo económico para la desvinculación, ya que el estratega mantenía contrato hasta fines del 2027.
“Universitario informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la Administración y el profesor Javier Rabanal, se acordó que su etapa como entrenador frente al primer equipo terminó. Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su etapa en la institución, y les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales“, informó Universitario.
Comunicado de Universitario. Foto: Universitario
¿Quién será el nuevo DT de Universitario?
De momento, Universitario de Deportes comunicó que el nuevo DT interino será Jorge Araujo, quien tendrá responsabilidad para la presentación de los cremas en su siguiente partido ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026. El mismo club aclara que la administración trabajará en encontrar al reemplazo de Rabanal en los próximos días.
“De manera interina, Jorge Araujo asumirá la conducción del primer equipo a partir de hoy martes 21 de abril para los próximos encuentros. En los siguientes días, el club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico“, agregó.
Próximo partido de Universitario
El siguiente partido de Universitario será ante Deportivo Garcilaso este miércoles 22 de abril a partir de las 20.30 horas locales (1.30 horas GMT) en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 vía L1 MAX.
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