Campeón de Copa Sudamericana suena en Universitario como reemplazo de Javier Rabanal

La directiva de Universitario de Deportes, liderada por el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco, decidió no continuar más con el vínculo de Javier Rabanal como técnico. Por ello, desde ya se reveló el primer nombre del entrenador que se acerca como el posible reemplazo: Estamos hablando del campeón de la Copa Sudamericana, Pablo Peirano.

Campeón de Copa Sudamericana se acerca a Universitario como reemplazo de Javier Rabanal

Gustavo Peralta utilizó su programa llamado 'Hablemos de Max' de L1MAX para revelar el primer técnico que será ofrecido a la directiva de Universitario para ser el reemplazo ideal del entrenador saliente Rabanal.

Video: L1MAX

El periodista informó que el uruguayo Pablo Peirano será acercado a Universitario de Deportes para que consideren la opción de contratarlo como su futuro entrenador.

Por otro lado, Peralta indicó que la directiva crema, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, tiene la intención de negociar. Una de las razones principales es su preferencia por el sistema de juego con línea de tres defensores, además de su experiencia como entrenador del Nacional de Uruguay.

Pablo Peirano suena como posible técnico de Universitario tras salida de Javier Rabanal

“Me hablaron de un nombre. Este técnico puede entrar en el perfil y lo van a acercar. Es Pablo Peirano. Me dijeron lo van a negociar y las razones, ya que juega el sistema y ha dirigido a Nacional”, reveló el comunicador.

Pablo Peirano fue campeón de la Copa Sudamericana

Pablo Peirano fue campeón de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente de Santa Fe

Peirano logró el título de la Copa Sudamericana 2015 junto a Independiente de Santa Fe de Colombia, desempeñándose como asistente técnico de Gerardo Pelusso.