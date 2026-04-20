0
LO ÚLTIMO
Javier Rabanal no va más como entrenador de Universitario

Campeón de Copa Sudamericana suena en Universitario como reemplazo de Javier Rabanal

Universitario de Deportes decidió por no continuar con Javier Rabanal como técnico y desde ya suena el nombre de un entrenador campeón de Copa Sudamericana.

Luis Blancas
Campeón de Copa Sudamericana se acerca a Universitario como reemplazo de Javier Rabanal
Campeón de Copa Sudamericana se acerca a Universitario como reemplazo de Javier Rabanal | Composición: Andrea Díaz/ Líbero
COMPARTIR

La directiva de Universitario de Deportes, liderada por el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco, decidió no continuar más con el vínculo de Javier Rabanal como técnico. Por ello, desde ya se reveló el primer nombre del entrenador que se acerca como el posible reemplazo: Estamos hablando del campeón de la Copa Sudamericana, Pablo Peirano.

Edison Flores dio fuerte comentario sobre Javier Rabanal.

PUEDES VER: Edison Flores dio rotundo comentario sobre Javier Rabanal tras perder ante Melgar: "Es..."

Campeón de Copa Sudamericana se acerca a Universitario como reemplazo de Javier Rabanal

Gustavo Peralta utilizó su programa llamado 'Hablemos de Max' de L1MAX para revelar el primer técnico que será ofrecido a la directiva de Universitario para ser el reemplazo ideal del entrenador saliente Rabanal.

Video: L1MAX

El periodista informó que el uruguayo Pablo Peirano será acercado a Universitario de Deportes para que consideren la opción de contratarlo como su futuro entrenador.

Por otro lado, Peralta indicó que la directiva crema, encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco, tiene la intención de negociar. Una de las razones principales es su preferencia por el sistema de juego con línea de tres defensores, además de su experiencia como entrenador del Nacional de Uruguay.

Pablo Peirano suena como posible técnico de Universitario tras salida de Javier Rabanal

Pablo Peirano suena como posible técnico de Universitario tras salida de Javier Rabanal

“Me hablaron de un nombre. Este técnico puede entrar en el perfil y lo van a acercar. Es Pablo Peirano. Me dijeron lo van a negociar y las razones, ya que juega el sistema y ha dirigido a Nacional”, reveló el comunicador.

Pablo Peirano fue campeón de la Copa Sudamericana

Pablo Peirano fue campeón de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente de Santa Fe

Pablo Peirano fue campeón de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente de Santa Fe

Peirano logró el título de la Copa Sudamericana 2015 junto a Independiente de Santa Fe de Colombia, desempeñándose como asistente técnico de Gerardo Pelusso.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón: "Bienvenido"

  2. Confirmado: Universitario tomó la firme decisión de destituir a Javier Rabanal como entrenador

  3. ¿Universitario? Ricardo Gareca rompe su silencio y revela que un club de Liga 1 lo contactó: "Oficial"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano