Confirmado: Universitario tomó la firme decisión de destituir a Javier Rabanal como entrenador

Javier Rabanal no seguirá como director técnico de Universitario de Deportes tras la derrota ante FBC Melgar por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estratega español encadenaba malos resultados en los dos certámenes que tenía al frente, por lo que la directiva crema tomó la decisión de destituirlo del cargo.

Javier Rabanal no seguirá en Universitario

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en redes sociales, la decisión de Universitario fue tajante y decidió cortar el ciclo del español ante los malos resultados de la temporada. De hecho, ya sumaba tres partidos seguidos sin conocer de triunfos, por lo que la última chance fue en Arequipa.

Con la derrota de 2-1 ante los rojinegros, la directiva tuvo que cortar el vínculo de Javier Rabanal que estaba hasta diciembre del 2027. Un golpe duro para la administración que no pudo sostener este proyecto con miras a las mejoras de la institución crema.

“El español Javier Rabanal no continúa como DT de Universitario de Deportes.“, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta oficial de X.

Universitario pactó conversación con Javier Rabanal

Previo a la confirmación de la destitución de Javier Rabanal en Universitario, el periodista Gustavo Peralta indicó que desde la directiva se estaba pensando en una decisión desde el pitazo final en Arequipa. Sin embargo, esperaron hasta hoy, lunes 20 de abril, para reunirse con el estratega español y hacerle saber que no seguirá en la institución ‘merengue‘.

Como bien indica el también reportero de L1 MAX, era cuestión de horas para que el extécnico de Independiente del Valle no siga más en la ‘U‘ ante el duro golpe en Copa Libertadores a manos de Coquimbo Unido, así como estar a ocho puntos del líder Alianza Lima.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

Uno de los nombres que sonó rápidamente en el entorno de Universitario fue Jorge Fossati. Sin embargo, no está nada definido debido a la manera en la que fue echado del club ‘merengue‘. Se espera que ahora mismo la prioridad de la directiva sea encontrar a un reemplazo con miras al siguiente encuentro ante Deportivo Garcilaso.