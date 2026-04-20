¿Universitario? Ricardo Gareca rompe su silencio y revela que un club de Liga 1 lo contactó: "Oficial"
Ricardo Gareca se pronunció públicamente para revelar que un club importante de la Liga 1 2026 lo llamó para ser el nuevo director técnico.
En medio de la salida de Javier Rabanal en Universitario de Deportes, uno de los experimentados técnicos que ha dado una fuerte revelación es Ricardo Gareca. El extécnico de la selección peruana sorprendió al revelar que uno de los clubes importantes de la Liga 1 2026 lo contactó para que se ponga el buzo del primer equipo.
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Ricardo Gareca confesó contacto con club de Liga 1 2026
En una entrevista con el programa “Fútbol Satélite“, Ricardo Gareca dio declaraciones respecto a su nueva faceta en el programa streaming que conduce. Los invitados han dado de qué hablar y todo viene resultando de gran manera para el ex DT de la Bicolor. Sin embargo, confesó públicamente que un equipo de la Liga 1 2026 lo llamó para asumir el reto de dirigir al primer equipo.
Se trata de FBC Melgar, quien se contactó directamente con Ricardo Gareca mediante el director deportivo. El ‘Tigre‘ entabló una charla con uno de los representantes del club y dio a conocer que no puede ser técnico por el contrato que tiene con “La Sustancia“ hasta fines de la Copa del Mundo 2026. Posterior a esa fecha, el experimentado estratega argentino evaluará nuevas opciones para seguir laborando en lo que más le apasiona.
“¿Cristal me llamó? No, ninguno oficialmente. El único algo oficial que puedo decir de Perú tiene que ver con Melgar. El director deportivo sí se comunicó conmigo cuando se fue Juan Reynoso. Querían saber mi situación cuál era. Les dije lo que les comenté (dirigir después del Mundial por contrato). Por ahí cuando te empiezan hablar empresarios, les contesto a todos, pero uno puede dar un llamado oficial cuando se comunica una parte del club y ahí lo considero“, manifestó Ricardo Gareca.
(VIDEO: Fútbol Satélite)
Universitario despidió a Javier Rabanal
Esta entrevista de Ricardo Gareca fue a la par de la confirmación de que Javier Rabanal no iba a seguir al mando de Universitario. El ‘Tigre‘ conoce muy bien de lo que ocurre en el fútbol peruano y del momento que atraviesa el cuadro crema en esta temporada 2026. Sin embargo, descartó que haya recibido algún llamado de la actual administración ‘merengue‘ a cargo de Franco Velazco.
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