Álvaro Barco rompió su silencio y habló sobre el futuro de Javier Rabanal en la 'U': “Vamos a…”
Universitario enfrenta una crisis tras las recientes derrotas en la Libertadores y la Liga 1, lo que pone en duda el futuro de Javier Rabanal como entrenador.
Universitario de Deportes no la pasa bien tras las recientes derrotas en Copa Libertadores y Liga 1. Es en este sentido que luego de la derrota contra Melgar, el futuro de Javier Rabanal como entrenador depende de un hilo, pues desde la salida de Jorge Fossati no ha habido una mejora, sino más bien una disminución en el nivel mostrado por los jugadores.
Es debido a esto que han existido rumores que en las próximas horas se estaría evaluando la permanencia en el cargo de Rabanal, por lo que en conversación para las cámaras de América Deportes, Álvaro Barco, director deportivo, respondió sobre las medidas que tomará en torno a Rabanal, teniendo una fría postura tras la consulta.
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Álvaro Barco tuvo fría postura tras ser consultado sobre futuro de Javier Rabanal
Antes de abordar el avión para regresar a Lima, Barco respondió ante la consulta que no iban a tomar ninguna decisión que sea apresurada, por lo que se tomarán el tiempo para analizar el futuro del español.
"No vamos a tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a tomarnos el tiempo suficiente", empezó diciendo.
Además, fue consultado por la situación tan complicada que vive el club, esto teniendo en cuenta que la hinchada crema se encuentra muy molesta por el rendimiento.
"(Situación) Complicada. Sin duda que no hemos quedado bien en la tabla del Apertura. Vamos a intentar revertir esto. No se va a tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a tomarlo con la tranquilidad para tomar buenas decisiones", finalizó el director deportivo.
¿Javier Rabanal seguirá en Universitario?
De momento no hay una oficialización sobre si Rabanal seguirá como entrenador de la ‘U’. Sin embargo, diversos periodistas vía redes sociales señalan que ya no continuará.
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