La fuerte reacción de Williams Riveros tras ser sustituido por Javier Rabanal ante Melgar

Universitario de Deportes cayó 2-1 frente a FBC Melgar en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental UNSA. Durante el partido, Javier Rabanal optó por reemplazar a Williams Riveros, lo que provocó una intensa reacción del defensor paraguayo en el banquillo de suplentes.

La polémica reacción de Williams Riveros tras ser sustituido por Javier Rabanal ante Melgar

A los 61’ minutos del segundo tiempo, Rabanal al ver que Riveros recibió una segunda amarilla decidió sacarlo del partido y lo sustituyó por Anderson Santamaría.

Esta medida generó que el defensor paraguayo reaccionara de forma rotunda en la banca de suplentes como síntoma de molestia y con ello rompiera una botella de agua.

Universitario prácticamente le dijo adiós al Torneo Apertura tras perder ante Melgar

En su visita a Arequipa, Universitario de Deportes necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones al título del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, fue derrotado 2-1 por FBC Melgar en el Estadio Monumental UNSA.

Tras esta derrota, el equipo crema dirigido por Javier Rabanal se encuentra ahora en el cuarto lugar con 18 puntos, a una distancia de 8 puntos de los dos líderes del primer torneo de 2026, Alianza Lima y Los Chankas.