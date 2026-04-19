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La fuerte reacción de Williams Riveros tras ser sustituido por Javier Rabanal ante Melgar
Al ser sustituido por Javier Rabanal en el partido entre Universitario vs Melgar, Williams Riveros tuvo un fuerte reacción en la banca de suplentes.
Universitario de Deportes cayó 2-1 frente a FBC Melgar en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental UNSA. Durante el partido, Javier Rabanal optó por reemplazar a Williams Riveros, lo que provocó una intensa reacción del defensor paraguayo en el banquillo de suplentes.
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La polémica reacción de Williams Riveros tras ser sustituido por Javier Rabanal ante Melgar
A los 61’ minutos del segundo tiempo, Rabanal al ver que Riveros recibió una segunda amarilla decidió sacarlo del partido y lo sustituyó por Anderson Santamaría.
Esta medida generó que el defensor paraguayo reaccionara de forma rotunda en la banca de suplentes como síntoma de molestia y con ello rompiera una botella de agua.
Universitario prácticamente le dijo adiós al Torneo Apertura tras perder ante Melgar
En su visita a Arequipa, Universitario de Deportes necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones al título del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, fue derrotado 2-1 por FBC Melgar en el Estadio Monumental UNSA.
Tras esta derrota, el equipo crema dirigido por Javier Rabanal se encuentra ahora en el cuarto lugar con 18 puntos, a una distancia de 8 puntos de los dos líderes del primer torneo de 2026, Alianza Lima y Los Chankas.
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