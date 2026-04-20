La actualidad de Sekou Gassama en Universitario está siendo bastante complicada, pues todo hace indicar que dejaría el cuadro merengue al finalizar el Torneo Apertura porque no terminó de convencer a los directivos e hinchas cremas con su rendimiento.

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Pese a todo esto, dos hinchas llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez desde Francia para enviarle sus mejores ánimos a Sekou Gassama, quien estaba regresando a la capital tras la derrota ante FBC Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura.

La prensa se le acercó a la mujer que estaba con una pancarta con la bandera de Senegal y señaló lo siguiente: “Estamos muy contentos de ver a Sekou Gassama, que es un jugador español-senegalés y bueno, por eso hemos venido a verlo, a darle la bienvenida y sé que vamos a ir a verlo al partido en el Monumental”.

Cuando fue consultado sobre el mensaje que le darían al futbolista, apuntó: “Que tiene que seguir con su mentalidad y que para adelante nomás”.

Tras esto, el delantero crema apareció y se mostró bastante sorprendido por la sorpresa de estos hinchas y empezó a declarar en francés que estaba muy agradecido por ello. Finalmente, siguió hablando un par de cosas y se retiró del aeropuerto junto a los fanáticos.

¿Cuál será el futuro de Sekou Gassama en Universitario?

El delantero senegalés-español de 30 años no ha convencido a la directiva e hinchas merengues con su rendimiento. Llegó tarde a la pretemporada y apenas ha sumado 101 minutos jugados en dos partidos.

Debutó con Cienciano, donde disputó apenas 30 minutos, después jugó solo 12’ contra Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y luego fue titular ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero fue cambiado a los 59’. Encuentro en el que fue muy criticado y pifeado por todos los hinchas merengues que fueron al Monumental.