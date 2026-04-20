Sekou Gassama vivió curioso momento con hinchas que viajaron desde Francia para verlo y así reaccionó
¡Tremenda sorpresa! Dos hinchas se aparecieron en el aeropuerto para mostrarle todo su apoyo a Sekou Gassama, pese al difícil momento que está viviendo en Universitario.
La actualidad de Sekou Gassama en Universitario está siendo bastante complicada, pues todo hace indicar que dejaría el cuadro merengue al finalizar el Torneo Apertura porque no terminó de convencer a los directivos e hinchas cremas con su rendimiento.
Pese a todo esto, dos hinchas llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez desde Francia para enviarle sus mejores ánimos a Sekou Gassama, quien estaba regresando a la capital tras la derrota ante FBC Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura.
La prensa se le acercó a la mujer que estaba con una pancarta con la bandera de Senegal y señaló lo siguiente: “Estamos muy contentos de ver a Sekou Gassama, que es un jugador español-senegalés y bueno, por eso hemos venido a verlo, a darle la bienvenida y sé que vamos a ir a verlo al partido en el Monumental”.
Cuando fue consultado sobre el mensaje que le darían al futbolista, apuntó: “Que tiene que seguir con su mentalidad y que para adelante nomás”.
Tras esto, el delantero crema apareció y se mostró bastante sorprendido por la sorpresa de estos hinchas y empezó a declarar en francés que estaba muy agradecido por ello. Finalmente, siguió hablando un par de cosas y se retiró del aeropuerto junto a los fanáticos.
¿Cuál será el futuro de Sekou Gassama en Universitario?
El delantero senegalés-español de 30 años no ha convencido a la directiva e hinchas merengues con su rendimiento. Llegó tarde a la pretemporada y apenas ha sumado 101 minutos jugados en dos partidos.
Debutó con Cienciano, donde disputó apenas 30 minutos, después jugó solo 12’ contra Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano y luego fue titular ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero fue cambiado a los 59’. Encuentro en el que fue muy criticado y pifeado por todos los hinchas merengues que fueron al Monumental.
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