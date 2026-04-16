- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Cienciano vs Puerto Cabello
- Entradas final de vóley
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Grupo de Universitario
- Tabla Liga 1 2026
- Copa Sudamericana
Filtran desgarradoras imágenes de Sekou Gassama tras ser pifiado por hinchas de Universitario
Revelaron duras imágenes de Sekou Gassama luego de ser pifiado por hinchas de Universitario tras su rendimiento ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes perdió 2-0 ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026 y uno de los más pifiados por los hinchas por su bajo rendimiento fue Sekou Gassama. Tras ello, se filtraron duras y tristes imágenes del futbolista africano luego de ser fuertemente criticado en el Estadio Monumental.
El portal 'Esto es la U' reveló el rostro de Gassama en la banca de suplentes luego de salir pifiado por los hinchas de Universitario a los 59’ del segundo tiempo por Bryan Reyna.
Video: Esto es la U
En imágenes se puede observar al futbolista africano confundido, preocupado y triste tras recibir fuertes críticas de los hinchas del club crema en el Estadio Monumental.
Cabe mencionar que Sekou Gassama recibió el visto bueno de Javier Rabanal para que arranque el partido con Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido, sin embargo, no anotó ni generó jugadas de peligros.
Hinchas de Universitario pifiaron a Sekou Gassama tras bajo rendimiento ante Coquimbo Unido
Los hinchas de Universitario en el Estadio Monumental de Ate se encontraban furiosos luego de ver que el club merengue sufría una derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido en condición de local por Copa Libertadores.
Video: ESPN
Con ello encima, Rabanal decidió por sacar del campo a Gassama a los 59 minutos del segundo tiempo, lo que generó que los fanáticos cremas reaccionaran de forma inmediata con pifias e insultos por el bajo rendimiento del jugador africano-español.
No olvides revisar tu agenda deportiva
