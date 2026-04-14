Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores 2026: Cuándo juega, a qué hora y dónde ver
Universitario se medirá contra Nacional por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido.
Universitario se medirá contra Nacional por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El cuadro crema quiere hacer historia en el certamen continental, por ello, sabe que es importante dar un golpe sobre la mesa contra uno de los candidatos para llevarse el campeonato.
¿Cuándo juega Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores 2026?
El partido de Universitario contra Nacional por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el miércoles 29 de abril.
¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores?
- Perú, Ecuador y Colombia: 9.00 p. m.
- México: 8.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs. Nacional por Copa Libertadores?
La transmisión del partido entre el cuadro crema y el conjunto uruguayo estará a cargo de ESPN y Disney Plus para el territorio peruano.
¿Dónde juega Universitario vs. Nacional?
El Universitario vs. Nacional se realizará en el Estadio Monumental. El recinto del cuadro crema albergó en dos ocasiones la final de la Copa Libertadores.
