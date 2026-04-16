0
EN VIVO
Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores

Partidos de Liga 1: programación y canales para ver partido por la fecha 11 del Torneo Apertura

Revisa la programación completa, donde cada partido es vital en la Liga 1, un torneo donde los equipos luchan por cada punto en una competición intensa y reñida.

Wilfredo Inostroza
Repasa la programación de fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1
Repasa la programación de fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 comienza con dos equipos líderes: Los Chankas y Alianza Lima, aunque este último tiene partido más. Repasa la programación de una nueva jornada, que nos regalará vibrantes cotejos que prometen mucha emoción de principio a fin.

Programación fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Viernes 17 de abril

  • 3.00 p. m. | Los Chankas vs. Atlético Grau | Estadio Los Chankas

Sábado 18 de abril

  • 1.00 p. m. | FC Cajamarca vs. ADT | Estadio Héroes de San Ramón
  • 3.15 p. m. | Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos | Estadio C. D. Juan Pablo II
  • 5.30 p. m. | Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso | Estadio IPD Huancayo
  • 8.00 p. m. | Alianza Lima vs. Cusco FC | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 19 de abril

  • 11.00 a. m. | Sporting Cristal vs. UTC | Estadio Alberto Gallardo
  • 3.00 p. m. | Alianza Atlético vs. Sport Boys | Estadio Campeones del 36
  • 5.15 p. m. | FBC Melgar vs. Universitario | Estadio Monumental de la UNSA
  • 7.30 p. m. | Cienciano vs. CD Moquegua | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Previa de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Te Apuesto entra en una etapa de definiciones con una cartelera de infarto. El foco principal estará en Arequipa, donde el duelo entre FBC Melgar y Universitario asoma como el partido de la jornada, mientras que Alianza Lima buscará ratificar su buen momento recibiendo a un peligroso Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, Sporting Cristal intentará mantenerse firme en la lucha por el título al enfrentar a UTC en el Alberto Gallardo. La programación, que se extiende desde el viernes hasta el domingo, será determinante para ordenar la parte alta de la tabla de posiciones en un campeonato que no da tregua y donde cada punto en altura o en el llano vale oro.

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano