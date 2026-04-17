Alineaciones Alianza Lima vs Cusco FC: el poderoso once de Guede para ser líder del Apertura

Alianza Lima vs Cusco FC protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la fecha 11 del Torneo Apertura. Los blanquiazules buscan una victoria que los mantenga como uno de los líderes y firme candidato al título de la Liga 1. Por su parte, los ‘Dorados’ quieren seguir escalando en la tabla de posiciones. Revisa aquí las alineaciones que presentarán ambas escuadras.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Pablo Guede es consciente de que no puede fallar en este tramo de la temporada y en medio de la pelea por el liderato del Apertura, por lo que alista a su mejor oncena y el regreso a su esquema habitual. En el arco, seguirá Alejandro Duarte, quien se ha consolidado como titular pese al regreso de Viscarra.

Alianza Lima necesita una victoria para seguir como uno de los líderes del Torneo Apertura

La defensa se mantendrá tal como en los últimos partidos, con la presencia de Renzo Garcés como el jugador más importante de la zaga. El mediocampo volverá a tener dos pivotes con Esteban Pávez y Jesús Castillo, mientras que Jairo Vélez será el encargado de distribuir el balón y conectar con el ataque.

Para este duelo, regresará Kevin Quevedo al titularato, buscando romper las líneas defensivas. Asimismo, contarán con un Eryc Castillo que viene motivado tras conseguir el gol del triunfo en la última fecha. Finalmente, consciente de que no puede relajarse, Guede dispondrá del regreso de Paolo Guerrero al once en reemplazo de Luis Ramos, quien esperará su oportunidad desde el banquillo.

Alineación de Cusco FC

Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Joel Herrera; Lucas Colitto, Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.

Cusco FC llega con el sabor amargo de la derrota luego de haber caído en sus dos partidos de la Copa Libertadores. Sin embargo, los ‘Dorados’ han mostrado una gran mejora en su juego bajo el mando del DT Alejandro Orfila.

Cusco FC busca sumar su tercer triunfo consecutivo en Liga 1

El cuadro imperial posee a grandes jugadores en sus filas empezando con Pedro Díaz en el arco, quien es indiscutible bajo los tres palos y uno de los mejores porteros del fútbol peruano. Asimismo, su mediocentro se caracteriza por tener un gran juego asociativo y surge las figuras de Oswaldo Valenzuela y Diego Soto, quien ha venido consolidándose en el once.

Sin embargo, el gran poderío del equipo está en su delantera. Con Lucas Colitto y Facundo Callejo, máximo goleador con 5 anotaciones, como una dupla de terror, Cusco FC buscará hacer daño en la defensa blanquiazul. Además, contarán con el desequilibrio que pueda generar Gabriel Carabajal.