Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: clasificación y partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura

La disputa por el título del Torneo Apertura está al rojo vivo. Los Chankas y Alianza Lima son líderes del campeonato, aunque los blanquiazules tienen un partido de más. Por la fecha 11, el conjunto de Pablo Guede se medirá contra Cusco FC en Matute, mientras que el cuadro de Andahuaylas recibirá a Atlético Grau. Universitario tiene un compromiso clave ante Melgar en Arequipa; una derrota o empate significaría la salida del entrenador Rabanal.

Tabla de posiciones Liga 1 2026: clasificación de la fecha 11 del Torneo Apertura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Los Chankas 9 8 23 2. Alianza Lima 10 8 23 3. Cienciano 9 10 19 4. Universitario 9 5 18 5. UTC 10 1 15 6. FBC Melgar 10 2 14 7. Cusco FC 9 2 13 8. CF Moquegua 10 -4 13 9. Juan Pablo II 10 -9 13 10. Comerciantes Unidos 9 3 12 11. Sporting Cristal 9 3 11 12. Alianza Atlético 9 1 11 13. Deportivo Garcilaso 9 -1 10 14. Sport Huancayo 10 -4 9 15. ADT Tarma 10 -4 9 16. Sport Boys 10 -6 8 17. Atlético Grau 9 -5 7 18. FC Cajamarca 9 -7 5

El miércoles 22 y jueves 23 de abril se disputarán los partidos restantes de la fecha 10 del Apertura.

Liga 1 2026: Programación de la fecha 11 del Apertura

Viernes 17 de abril

Hora Partido Estadio 3:00 p. m. Los Chankas vs. Atlético Grau Estadio Los Chankas

Sábado 18 de abril

Horarios Partidos Estadios 1:00 p. m. FC Cajamarca vs. ADT Estadio Héroes de San Ramón 3:15 p. m. Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos Estadio C. D. Juan Pablo II 5:30 p. m. Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso Estadio IPD Huancayo 8:00 p. m. Alianza Lima vs. Cusco FC Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 19 de abril

Horarios Partidos Estadios 11:00 a. m. Sporting Cristal vs. UTC Estadio Alberto Gallardo 3:00 p. m. Alianza Atlético vs. Sport Boys Estadio Campeones del 36 5:15 p. m FBC Melgar vs. Universitario Estadio Monumental de la UNSA 7:30 p. m. Cienciano vs. CD Moquegua Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Todos los partidos serán transmitidos por 'L1 MAX'.