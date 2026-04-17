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Chankas vs Atlético Grau por Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: clasificación y partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 actualizada a puertas de disputarse la fecha 11 del Torneo Apertura con Alianza Lima, Universitario, Los Chankas y Cristal.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 en la fecha 11 del campeonato.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 en la fecha 11 del campeonato. | FOTO: Composición Líbero
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La disputa por el título del Torneo Apertura está al rojo vivo. Los Chankas y Alianza Lima son líderes del campeonato, aunque los blanquiazules tienen un partido de más. Por la fecha 11, el conjunto de Pablo Guede se medirá contra Cusco FC en Matute, mientras que el cuadro de Andahuaylas recibirá a Atlético Grau. Universitario tiene un compromiso clave ante Melgar en Arequipa; una derrota o empate significaría la salida del entrenador Rabanal.

Repasa la programación de fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1

PUEDES VER: Partidos de Liga 1: programación y canales para ver partido por la fecha 11 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones Liga 1 2026: clasificación de la fecha 11 del Torneo Apertura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Los Chankas9823
2. Alianza Lima10823
3. Cienciano91019
4. Universitario9518
5. UTC10115
6. FBC Melgar10214
7. Cusco FC9213
8. CF Moquegua10-413
9. Juan Pablo II10-913
10. Comerciantes Unidos9312
11. Sporting Cristal9311
12. Alianza Atlético9111
13. Deportivo Garcilaso9-110
14. Sport Huancayo10-49
15. ADT Tarma10-49
16. Sport Boys10-68
17. Atlético Grau9-57
18. FC Cajamarca9-75

El miércoles 22 y jueves 23 de abril se disputarán los partidos restantes de la fecha 10 del Apertura.

Liga 1 2026: Programación de la fecha 11 del Apertura

Viernes 17 de abril

HoraPartidoEstadio
3:00 p. m.Los Chankas vs. Atlético GrauEstadio Los Chankas

Sábado 18 de abril

HorariosPartidosEstadios
1:00 p. m.FC Cajamarca vs. ADTEstadio Héroes de San Ramón
3:15 p. m.Juan Pablo II vs. Comerciantes UnidosEstadio C. D. Juan Pablo II
5:30 p. m.Sport Huancayo vs. Deportivo GarcilasoEstadio IPD Huancayo
8:00 p. m.Alianza Lima vs. Cusco FCEstadio Alejandro Villanueva

Domingo 19 de abril

HorariosPartidosEstadios
11:00 a. m.Sporting Cristal vs. UTCEstadio Alberto Gallardo
3:00 p. m.Alianza Atlético vs. Sport BoysEstadio Campeones del 36
5:15 p. mFBC Melgar vs. UniversitarioEstadio Monumental de la UNSA
7:30 p. m.Cienciano vs. CD MoqueguaEstadio Inca Garcilaso de la Vega

Todos los partidos serán transmitidos por 'L1 MAX'.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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