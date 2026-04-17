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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: clasificación y partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 actualizada a puertas de disputarse la fecha 11 del Torneo Apertura con Alianza Lima, Universitario, Los Chankas y Cristal.
La disputa por el título del Torneo Apertura está al rojo vivo. Los Chankas y Alianza Lima son líderes del campeonato, aunque los blanquiazules tienen un partido de más. Por la fecha 11, el conjunto de Pablo Guede se medirá contra Cusco FC en Matute, mientras que el cuadro de Andahuaylas recibirá a Atlético Grau. Universitario tiene un compromiso clave ante Melgar en Arequipa; una derrota o empate significaría la salida del entrenador Rabanal.
PUEDES VER: Partidos de Liga 1: programación y canales para ver partido por la fecha 11 del Torneo Apertura
Tabla de posiciones Liga 1 2026: clasificación de la fecha 11 del Torneo Apertura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Los Chankas
|9
|8
|23
|2. Alianza Lima
|10
|8
|23
|3. Cienciano
|9
|10
|19
|4. Universitario
|9
|5
|18
|5. UTC
|10
|1
|15
|6. FBC Melgar
|10
|2
|14
|7. Cusco FC
|9
|2
|13
|8. CF Moquegua
|10
|-4
|13
|9. Juan Pablo II
|10
|-9
|13
|10. Comerciantes Unidos
|9
|3
|12
|11. Sporting Cristal
|9
|3
|11
|12. Alianza Atlético
|9
|1
|11
|13. Deportivo Garcilaso
|9
|-1
|10
|14. Sport Huancayo
|10
|-4
|9
|15. ADT Tarma
|10
|-4
|9
|16. Sport Boys
|10
|-6
|8
|17. Atlético Grau
|9
|-5
|7
|18. FC Cajamarca
|9
|-7
|5
El miércoles 22 y jueves 23 de abril se disputarán los partidos restantes de la fecha 10 del Apertura.
Liga 1 2026: Programación de la fecha 11 del Apertura
Viernes 17 de abril
|Hora
|Partido
|Estadio
|3:00 p. m.
|Los Chankas vs. Atlético Grau
|Estadio Los Chankas
Sábado 18 de abril
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|1:00 p. m.
|FC Cajamarca vs. ADT
|Estadio Héroes de San Ramón
|3:15 p. m.
|Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
|Estadio C. D. Juan Pablo II
|5:30 p. m.
|Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso
|Estadio IPD Huancayo
|8:00 p. m.
|Alianza Lima vs. Cusco FC
|Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 19 de abril
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|11:00 a. m.
|Sporting Cristal vs. UTC
|Estadio Alberto Gallardo
|3:00 p. m.
|Alianza Atlético vs. Sport Boys
|Estadio Campeones del 36
|5:15 p. m
|FBC Melgar vs. Universitario
|Estadio Monumental de la UNSA
|7:30 p. m.
|Cienciano vs. CD Moquegua
|Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Todos los partidos serán transmitidos por 'L1 MAX'.
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