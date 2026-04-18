¿A qué hora juega Universitario vs Melgar y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Universitario de Deportes se enfrentará a FBC Melgar por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 el domingo 19 de abril desde el Estadio Monumental UNSA. Conoce aquí a qué hora juegan y en dónde ver este emocionante partido, que define la continuidad del técnico Javier Rabanal y los primeros puestos del primer campeonato de la temporada.

¿Cuándo juega Universitario vs. Melgar?

El encuentro entre Universitario ante Melgar por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 está programado para disputarse el domingo 19 de abril en el Estadio Monumental UNSA en Arequipa.

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar?

Te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Universitario vs. Melgar:

México y Centroamérica: 4.15 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 5.15 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 6.15 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.15 p. m.

Universitario quiere recuperar fuerzas venciendo a Melgar para seguir soñando con el Torneo Apertura

¿Dónde ver Universitario vs. Melgar EN VIVO?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Universitario vs. Melgar, por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Universitario vs. Melgar: previa del partido

En un momento crucial para ambos equipos, Universitario de Deportes y Melgar se enfrentan a decisiones importantes. Los cremas están evaluando el futuro de varios jugadores y del entrenador Javier Rabanal.

En el lado del conjunto de Arequipa, el equipo rojinegro inicia una nueva etapa con Miguel Rondelli al mando, después de que Juan Reynoso dejara el cargo por los resultados desfavorables.

Melgar buscará una victoria ante Universitario en condición de local

Además, será la primera vez en el 2026 que Universitario y Melgar se verán las caras y ambos buscarán conseguir de forma ansiosa los tres puntos para seguir sumando en la tabla de posiciones.

Finalmente, en los enfrentamientos recientes entre ambos equipos, Universitario de Deportes ha salido victorioso en 4 de los últimos 5 partidos, mientras que FBC Melgar ha logrado ganar solo uno.