Zegarra y Vidales anotaron el 2-0 de Melgar sobre Universitario a los 4 minutos del partido

Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron dos goles en menos de 5 minutos del Melgar vs Universitario por la Liga 1.

Luis Blancas
Matías Zegarra y Jhonny Vidales anotaron el 2-0 de Melgar sobre Universitario
Matías Zegarra y Jhonny Vidales anotaron el 2-0 de Melgar sobre Universitario | Foto: L1MAX
Desde el Estadio Monumental UNSA en Arequipa, Universitario de Deportes se mide contra FBC Melgar en la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En el equipo rojinegro, Matías Zegarra y Jhonny Vidales sorprendieron a los hinchas del conjunto merengue al marcar el 1-0 y el 2-0 en los primeros cuatro minutos del encuentro.

En el inicio del partido, al minuto 1’ del primer tiempo, Nicolas Quagliata protagonizó una destacada jugada por el lateral, proporcionando una asistencia crucial que permitió a Zegarra marcar el 1-0 a favor de Melgar contra Universitario.

El primer gol fue tan rápido que dejó asombrados a los aficionados, los jugadores e incluso al entrenador del equipo crema, Javier Rabanal.

Los seguidores de Universitario de Deportes que se encontraban en el Estadio Monumental UNSA se llevaron otra sorpresa cuando, a los 4 minutos, Vidales marcó un nuevo gol para Melgar.

Con este gol, el atacante del equipo de Arequipa alcanza los cinco tantos, consolidándose como uno de los principales goleadores del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por otro lado, Matías Zegarra anotó su tercer tanto de la temporada, consolidándose como la gran sorpresa del primer torneo del año gracias a su destacado desempeño y capacidad goleadora.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Melgar EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Miguel Trauco fue expulsado en su debut con Sport Boys y protagonizó pelea con jugador de Sullana

Notas Recomendadas

