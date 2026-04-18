Alineaciones Universitario vs Melgar: el novedoso once de Rabanal para jugar en Arequipa

Universitario y Melgar afrontarán este duelo clave por la fecha 11 del Apertura, con algunas ausencias sensibles que obligan a sus entrenadores a replantear estrategias.

Shirley Marcelo
Universitario se medirá ante Melgar en Arequipa.
Universitario se medirá ante Melgar en Arequipa. | composición Líbero
Universitario afronta una prueba exigente en su visita a Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la tabla de posiciones. El equipo crema, dirigido por Javier Rabanal, llega golpeado tras su última presentación internacional en Copa Libertadores, mientras que el conjunto arequipeño de Miguel Rondelli arriba con confianza luego de sumar ante Sport Boys. En ese contexto, las alineaciones que presenten ambos técnicos serán determinantes, sobre todo considerando que hay bajas importantes en cada plantel.

Alineación de Universitario:

  • Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha; Edison Flores y Álex Valera.

Rabanal apostaría por mantener la base sólida en defensa, con una línea conformada por Caín Fara, Williams Riveros, César Inga, en una plaza complicada como Arequipa. La portería seguiría bajo resguardo de Miguel Vargas.

Universitario y Melgar tuvieron un amistoso que terminó 3-2 a favor de los de Ate.

Universitario llega condicionado, ya que no estarán disponibles Lizandro Alzugaray, Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto, el último lesionado en el duelo ante Coquimbo. En especial, las ausencias en la volante y defensa reducen opciones para mantener el equilibrio del equipo, lo que explica algunos variantes como la inclusión de Inga y que Silveira se mantenga junto a Concha.

Alineación de Melgar:

  • Carlos Cáceda; Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Javier Salas, Giancarlos García, Nicolás Quagliata; Lautaro Guzmán, Jhonny Vidales.

En el cuadro arequipeño, Miguel Rondelli no podrá contar con Horacio Orzán, Cristian Bordacahar y Franco Zanelatto, tres jugadores habituales en la rotación que le restan variantes, especialmente en el mediocampo y ataque. Estas bajas obligan a Melgar a reconfigurar su propuesta, apostando por otros nombres para sostener su intensidad en casa.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

