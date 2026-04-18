Universitario y Melgar protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El duelo se realizará este domingo 19 de abril en el Monumental de la UNSA, Arequipa, a las 5.15 p. m. y contará con la transmisión EN VIVO de L1 MAX.

No hay margen de error para Universitario. Si quiere seguir peleando por el título del Torneo Apertura, necesita ganar a Melgar otro resultado lo alejará de los primeros puestos del campeonato.

Además, el técnico Javier Rabanal se juega su permanencia en el club. Perder contra Coquimbo Unido en el Monumental desató una crisis deportiva en la ‘U’ y los hinchas piden la salida del entrenador.

Si bien la directiva decidió respaldar su trabajo, se conoció que ante Melgar el equipo debe ganar y mostrar una mejoría en su juego. Caso contrario, tomarán estrictas medidas.

Otro problema que debe resolver el estratega español son las bajas por lesión. Martín Pérez Guedes, Lisandro Alzugaray y Matías Di Benedetto serán las bajas de la ‘U’.

Martín Pérez Guedes aún no se recupera de su lesión.

Williams Riveros y Anderson Santamaría están con sobrecarga muscular y el comando técnico deberá decidir si los considera en la lista para el partido o no arriesgarlos.

Además, el entrenador estuvo trabajando un nuevo sistema de juego (con cuatro defensores). Puede dar el golpe en Arequipa y modificar la táctica que le hizo ganar tres títulos consecutivos a la ‘U’.

Sekou Gassama es otro de los cuestionados por los hinchas. El delantero español no seguirá en Universitario para el Clausura, pero Rabanal decidió incluirlo en la lista de convocados.

Sekou Gassama no continuará en Universitario para el Clausura.

Melgar, por su parte, está encontrando el nivel que sus hinchas exigen. Con Miguel Rondelli, el cuadro arequipeño volvió a ser el conjunto que tiene la posesión del balón como su principal carta para lastimar a su rival.

En la previa del partido, el entrenador arequipeño analizó el sistema de Universitario, resaltando las cualidades del conjunto crema, pero adelantó que está trabajando para imponer su estilo en la cancha.

El entrenador de Melgar habló sobre el partido ante la U.

“Ellos tienen dos puntas, van a jugar de visitante; si bien están obligados por el resultado, creo que no va a variar mucho su forma de jugar. Juegan con tres jugadores en el medio, tienen mucha preponderancia, no solo los carrileros, sino también los interiores; entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar el dominio de la pelota, por ahí no ser tan verticales como fuimos contra Boys, sino intentar moverla de lado a lado para hacerlos sufrir”, expresó el DT.

¿Cuándo juega Universitario vs. Melgar?

El partido entre Universitario contra Melgar se realizará este domingo 19 de marzo en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

¿A qué hora juega Universitario vs. Melgar?

Perú, Ecuador y Colombia: 5:15 p.m.

México: 4:15 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:15 p.m.

España: 12:15 a.m. (día siguiente)

Horario del Universitario vs. Melgar en Estados Unidos

Estado Horario Ciudades Hora del Este 6:15 p. m. Miami, Nueva York, Washington D.C. Hora del Centro 5:15 p. m. Chicago, Houston Hora de las Montañas 4:15 p. m. Denver, Phoenix Hora del Pacífico 3:15 p. m. Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas

¿Dónde ver Universitario vs. Melgar?

La transmisión del partido entre Universitario contra Melgar estará a cargo de L1 MAX, que lo encuentras en DIRECTV, Claro TV, Win, Movistar, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión Perú y Zapping. En el exterior, puedes ver el compromiso por L1 Play.

Universitario vs. Melgar entradas: precios y dónde comprar

Las entradas puedes comprarlas por Teleticket. Melgar informó que no habrá venta en el estadio.

Sur: 25 soles

Sur (niño): 15 soles

Norte: 55 soles

Oriente: 60 soles

Occidente: 120 soles

Butaca central: 200 soles

Palco dominó: 240 soles

Universitario vs. Melgar: historial

En los últimos 20 años, Universitario tiene la ventaja sobre Melgar.

Triunfo de Universitario: 26 partidos

Victorias de Melgar: 16 partidos

Empates: 15 duelos.

Universitario vs. Melgar: últimos 5 partidos

14/09/2025 | Melgar 1 - 2 Universitario

13/04/2025 | Universitario 4 - 1 Melgar

31/07/2024 | Melgar 1 - 0 Universitario

17/02/2024 | Universitario 2 - 0 Melgar

06/08/2023 | Melgar 0 - 1 Universitario

Universitario vs. Melgar: apuestas

Apuestas Melgar Empate Universitario Betsson 2.38 3.15 3.00 Betano 2.37 3.25 3.05 Bet365 2.30 3.20 3.10 1xBet 2.38 3.18 2.96 CoolBet 2.47 3.18 2.95 DoradoBet 2.45 3.20 3.00

Universitario vs. Melgar: Posible alineación

Universitario: Miguel Vargas, Caín Fara, Williams Riveros, César Inga, Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Miguel Silveira, Jairo Concha, Edison Flores y Alex Valera.

Melgar: Carlos Cáceda, Matías Lazo, Juan Escobar, Alejandro Ramos, Nelson Cabanilla, Lautaro Guzmán, Walter Tandazo, Matías Zegarra, Nicolas Quagliata, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.