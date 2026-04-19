Miguel Trauco fue expulsado en su debut con Sport Boys y protagonizó pelea con jugador de Sullana

Miguel Trauco hizo su debut con Sport Boys en el duelo ante Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Campeones del 36 por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El lateral peruano protagonizó una discusión verbal con su rival a los 87 minutos del partido y terminó recibiendo la tarjeta roja.

Miguel Trauco expulsado en su debut con Sport Boys y protagonizó pelea con jugador rival

Miguel Trauco había ingresado a los 62 minutos del partido de cambio y venía teniendo un aceptable rendimiento. Sin embargo, sobre el minuto 86, luego de una entrada de Carlos Zambrano, el lateral tuvo un cruce verbal con Germán Díaz, jugador de Alianza Atlético, y terminó perdiendo la compostura, generando un conato de bronca.

Luego de ello, el árbitro Augusto Menéndez decidió sacarle la tarjeta roja a ambos, una decisión que enfureció a los jugadores y a los comandos técnicos de los equipos.

Sin embargo, la polémica no se detuvo allí, ya que en la transmisión de 'L1 MAX' indicaron que cuando Miguel Trauco estaba ingresando al túnel de vestuarios, terminó agarrándose a golpes con el jugador Germán Díaz.

Cabe señalar que no se ha confirmado cuáles fueron las palabras que emitió Germán Díaz en contra de Miguel Trauco que conllevara a la furia del lateral. Sin embargo, durante la transmisión del partido, señalaron que fue algo ajeno al fútbol.

De esta forma, el exjugador de Alianza Lima genera polémica en su debut con la ‘Misilera’, jugando menos de 30 minutos. Afortunadamente para los hinchas rosados, esta expulsión no afectó de gran manera al equipo ya que terminaron imponiéndose por 1-0.

Miguel Trauco no jugará ante Juan Pablo II

Tras haber recibido la tarjeta roja, Miguel Trauco no podrá ser considerado en la lista de convocados para el partido de Sport Boys vs Juan Pablo II de este sábado 25 de abril. El lateral recién podrá reaparecer en la visita de los rosados a FC Cajamarca por la fecha 13.