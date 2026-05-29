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Filtran impactante información sobre el futuro de José Rivera en Universitario: "Alianza..."

José Rivera no viene jugando en Universitario de Héctor Cúper y revelaron información fundamental sobre su futuro profesional en la Liga 1.

Francisco Esteves
Filtran impactante información sobre el futuro de José Rivera.
Filtran impactante información sobre el futuro de José Rivera. | Foto: Universitario - X.
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Universitario de Deportes no la pasó bien en la primera parte de la temporada, ya que perdió el Torneo Apertura 2026 y quedó eliminado de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, y también de la Copa Sudamericana. Bajo esa premisa, uno de los elementos que no tuvo continuidad en los últimos encuentros del cuadro merengue fue José Rivera, de quien se vienen diciendo muchas cosas respecto a su futuro profesional.

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Los rumores aseguran que el ‘Tunche’ busca irse de la ‘U’ para la segunda parte de la Liga 1 y muchos quieren saber si terminará marchándose a Alianza Lima, Sporting Cristal o algún otro club importante del fútbol peruano. En ese sentido, durante la transmisión del programa Linkeados, el periodista Gustavo Peralta informó sobre la reunión que sostendrá la directiva crema con el delantero nacional.

El ‘Tunche’ ha solicitado hablar con la 'U'. La administración le va a decir ‘ok, estás en los planes, queremos usarte’. Cúper no ha podido usarlo porque Rivera le ha enseñado que tiene una lesión y no ha tenido ninguna práctica hasta ahora. Pero la directiva, entiendo, le va a hacer saber a Cúper que el 'Tunche' es parte del equipo”, arrancó señalando el mencionado comunicador sobre el jugador de Universitario de Deportes.

Si José Rivera le dice a la 'U' 'me quiero ir', de todas maneras no lo van a permitir de ninguna forma. No va a reforzar a un rival directo, sea Alianza, Cristal, Melgar, etc. Y si él se quiere ir y sigue en pie esa postura, habrá condiciones económicas (de fuera) que se tendrán que cumplir, pero a ningún rival directo. Hay molestia porque por haber ido a declarar al programa Enfocados, no tenía permiso, según la 'U', para ir a declarar”, sentenció el periodista. De esta forma, se confirmó que los cremas no venderán a José Rivera a un rival directo de la Liga 1 2026. Su única chance de salir es al extranjero.

¿Cuándo abre el mercado de fichajes en la Liga 1 2026?

Tras haber terminado el Apertura, el mercado de fichajes en el fútbol peruano, de cara al Torneo Clausura, abrirá el próximo miércoles 1 de julio. Asimismo, los clubes podrán hacer sus respectivas contrataciones hasta el lunes 11 de agosto, que es cuando cierra el libro de pases.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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